每年農曆七月，各區均會舉辦盂蘭勝會超渡亡魂及先人。本周六（21日）是俗稱「鬼節」的盂蘭節，中區卅間街坊盂蘭勝會宣佈因疫情再停辦一年，理事長黃勤愛形容，正日只會在門口，「燒下街衣，還下神」。



對於疫情持續令盂蘭勝會需再停辦多一年，理事長黃先生形容「好無奈」，他指準備盂蘭勝會需時，向政府申請場地亦程序繁複，「本身申請個場地喺士丹敦街，已有計劃圖則，即使政府批准，又要諮詢民政事務處，（場地）太多指引，好麻煩，如果疫情突然反彈，又要即刻取消，所以咩都唔搞啦。」

黃亦透露不少街坊都因停辦向他吐苦水，「有信眾嚟捐款，我都拒絕咗，因為（盂蘭勝會）都停辦 ，捐嚟做咩？」上環文武廟門外和網上亦貼出通告，指今年勝會將會取消。被問及信眾當日是否有替代活動，黃勤愛指，當日只會在樓下拜祭，不會到多人地方「燒街衣」，避免聚集。

西營盤老字號紙紮舖俊城行老闆杜先生指，「街衣」套裝內包括對亡魂及先人的必需品。（雲嘉晉攝）

雖然大型的盂蘭勝會停辦，但連日來有不少市民「燒街衣」。如有意「燒街衣」超渡亡魂及先人，西營盤老字號紙紮舖俊城行老闆杜先生指，「街衣」套裝內包括對亡魂及先人的必需品，例如代表財富的香、燭、金銀、代表散紙、銀紙的溪錢、令孤魂早日往生的往生錢、亦有代表布匹的七色紙，以及一些元寶。

杜先生解釋，「燒街衣」也有步驟需跟從。首先要燒香燭，其次需燒一份「觀音衣 」，這份祭祀用品是讓觀音大使主持公道，分派祭品給無主孤魂；隨後可燒元寶，意指捧着財富，分派到亡魂手上，善信通常會寫自己姓名以及「合家」二字到祭品上，告知孤魂善信一家人一起做善事。杜解釋，其他祭祀用品都不用按次序地燒，但最好黃昏後才開始燒「街衣」。至於祭品方面，善信通常選擇芽菜、豆腐、飯、龍眼、雪梨等，數量隨心則可，豐儉由人。

杜老闆形容以往「燒街衣」的程序較複雜，要由初一燒至初十四，又需查閱通勝，擇好日，笑言現時已百無禁忌，最重要保持平常心，避免抱着施捨心態進行祭祀活動，且謹記拜祭後清理現場。

以往潮州公和堂盂蘭勝會

