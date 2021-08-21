新冠疫苗｜總接種劑次突破700萬　增約1萬人預約　再創三個月新低

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展至今（21日）已踏入第177日，政府公布已接種約700萬劑疫苗，當中第一劑的接種總數為390.6萬劑。而單日打針人數繼昨日回升後，再次掉頭回落至59,500人打針。今日預約打針人數為1.03萬人，為連續5日下跌，並再創三個月以來新低。

昨日共有12人因接種後出現副作用而送院，他們情況穩定，2人留院觀察。



政府公布，截至今日下午8時的過去24小時，共有約59,500人接種疫苗，較昨日（20日）下跌3,400人。接種人士當中，有43,600人是接種復必泰疫苗（BioNTech），而15,900人是接種科興疫苗。不過今日只有約22,000人、即36.9%是接種首劑疫苗。

接種計劃開展以來，港府已為參與計劃人士接種共約7,003,800劑疫苗。累計有3,906 ,900人接種首劑疫苗，當中2,446,400人接種復必泰，以及1,460,500人接種科興。

預約人數連續5日下跌

不過，預約接種人數再跌，今日只有10,300人預約，較昨日的11,000人少。有關數字除為連續5日下跌外，更再創三個月以來新低。翻查資料，對上一次只有約1萬人預約接種日期為5月22日，當日預約人數為10,500人。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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周五12人接種後現副作用送院

截至今日零時零分，過去24小時共有12宗由社區疫苗接種中心，或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院個案。他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中九人已經出院，二人留院觀察，一人未經診症自行離開醫院。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

