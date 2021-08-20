新冠疫苗｜單日打首劑人數再少於次劑　預約人數再創三個月新低

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展至今（20日）已踏入第176日。單日打針人數連跌3日後，今日回升至62,900人打針，但當中只有約四成人接種第一針，連續第二日少於打第二針。現時累計388.4萬人已打首劑疫苗，佔12歲及以上居民57.7%。今日預約人數有1.1萬人，為連續4日下跌，再創5月22日以來新低。

此外，昨日錄得19宗接種後出現副作用而送院，他們情況穩定，3人需要留院觀察。



連續兩日不足一半人打首劑

政府公布，截至今日下午8時的過去24小時，共有約62,900人接種疫苗，比昨日上升3,400人，為連續3日下跌後首次回升。而接種人士中，有44,300人是接種復必泰疫苗（BioNTech），而18,600人是接種科興疫苗。

不過今日只有約26,200人、即41.6%人是接種首劑疫苗，連續第二日少於打第二劑人數。昨日59,500名打針居民中，只有48.2%是打首劑。

接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約6,944,100劑疫苗。累計有3,884,800人接種首劑疫苗，2,430,500人接種復必泰疫苗及1,454,300人接種科興疫苗；中3,059,300人已打第二劑。

19人昨打針後不適入院

預約打針方面，有11,000人預約了接種時間，較昨日數字下跌1,000人，為連續第4日下跌。當中預約接種復必泰疫苗的有8,700人，而科興則有2,300人。

資料顯示，近一周來預約人數持續減少，8月15日只有11,500人預約，為5月22日（10,500人預約）以來近三個月最少，今日則最創新低。

昨日19 宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中11人已經出院，三人留院觀察，四人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

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