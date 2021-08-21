新冠疫苗｜望返內地旅遊　曾中風78歲伯伯堅持打疫苗：是社會責任

為排解市民對疫苗的疑慮，明愛專上學院社區健康關注站及香港醫院藥劑師學會今日（21日）主辦「老友記新冠肺炎疫苗講座」講解了疫苗的副作用及接種風險。現場也有不少長者到場了解更多，積極發問。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，只要情況穩定，就可以接種。但都需諮詢醫生意見。（黃慧姍攝）

不少長者對疫苗有很多疑問，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，只要情況穩定，就可以接種，但都需諮詢醫生意見。數據顯示，無論復必泰或科興在第二針接種後發燒的比例都較高，他建議，若症狀輕微可先嘗試冷敷、進食退熱藥物及多喝水解決，48小時後未有好轉就要去就醫。打針後更可保持輕鬆心情，避免過份憂慮。

78歲的楊先生在2019年曾患上中風，至今仍雖到醫院多達十個部門覆診。身邊的醫生和朋友都呼籲他不要打針，但楊先生依然堅決接種疫苗，他認為雖然自己身體虛弱，但依然保持樂觀。已預約本月8月31號接種科興疫苗，認為科興疫苗藥性和副作用都較少。

他更指「唔打唔得」，接種疫苗是社會責任，保護自己同時保護別人。更希望可以在注種疫苗後，可以到內地旅遊。呼籲市民盡早接種疫苗，早日達至全民防疫。

楊先生在2019年曾中風，希望接種疫苗後可以到內地旅遊。（黃慧姍攝）

吳小姐是乙型肝炎帶菌者，更患上關節炎。她雖然擔心在接種疫苗後會引發乙型肝炎，但在自行在了解更多資訊後，最終都選擇接種復必泰疫苗，主要是因為擔心復必泰在未來將會停止供應。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

