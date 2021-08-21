新冠疫苗｜醫管局：長者接種率提升惟仍偏低　癌症病人亦應打疫苗

新冠疫苗開打近半年，長者接種率仍然偏低，不少長期病患者亦憂慮疫打針後的副作用而卻步。醫管局老人科小組委員會主席康佩玲表示，長者接種情況「開始進步」，接種率較上月上升4%，亦有愈來愈多長者到診所查詢是否可以打針。惟她表示，80歲以上長者接種率仍只得10%，這年齡群組染疫後的死亡率可達25%，重申無科學數據顯示疫苗會對長者產生不良副作用，強調只有很少數長者不適合打針。

醫管局癌症服務中央委員會主席鄭志堅亦表示，癌症病人亦可接種疫苗，尤其是有關病人一般年紀較大，免疫力亦較差，「中招」後嚴重病情出現機會很大，更嚴重的是他們一旦染疫，將會延遲癌症的治療。但若病人要做手術，則應在手術前後一周打針。



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醫管局老人科小組委員會主席康佩玲早上在商台節目《政經星期六》表示，近期長者接種疫苗「開始進步」，接種率已由上月的6%升至現時的10%，亦有愈多愈多長者到診所查詢是否適合打針，不過接種率仍遠低於其他國家，她舉例指英國長者接種率已達90%，新加坡和加拿大的比率亦達7至8成，她強調，長者染疫後的死亡率高達25%，形容他們打針是「着數」，擔心如院舍等高危地方爆發疫情，死亡率和入院率均會非常高，相關群組應優先打針。

康佩玲（左二）表示，近期長者接種疫苗的情況「開始進步」，接種率已由上月的6%升至現時的10%，亦有愈多愈多長者到診所查詢是否適合打針。（商台提供）

康佩玲又引用英國數據指，復必泰對Delta變種病毒的保護率仍高達88%，並再次闢謠，沒有科學數據顯示疫苗產生長者有不安全的副作用，而外國的長者打針後亦無嚴重不良反應，長者打針後的副作用亦較年輕人少，認為只有很少數長者不適合接種疫苗，只要血壓等數據穩定便可放心打針。

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醫管局癌症服務中央委員會主席鄭志堅亦指，癌症病人亦可接種疫苗，尤其是有關病人一般年紀較大，免疫力亦較差，「中招」後嚴重病情出現機會很大，更嚴重的是他們一旦染疫，將會延遲癌症的治療。

至於癌症病患者打針的注意事項，鄭提醒，若病人要接受手術，應在手術前後一周打針，以預留時間在打針後有足夠休息；而接受化療的病人，則應有待白血球及淋巴細胞水平回升，亦即在下一次療程前數日打針，才可增加疫苗效用。至於骨髓移植病人，要完成手術後3個月至半年後才可打針。他又指，癌症病人很大機會需要接種第3劑疫苗。

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