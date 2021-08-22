消費券帶動經濟及失業改善　惟未復疫前水平　陳茂波再籲接種疫苗

電子消費券首期款項派發將近一個月，財政司司長陳茂波今日（22日）於網誌表示，最新失業率回落到5%，較今年初高峰7.2%已累計回落2.2個百分點。他指，雖然就業情況逐步好轉，但仍未完全恢復至疫前水平。他預期，隨著消費券效應本月開始呈現，將拉動消費增長，進一步改善就業情況。

陳又指，政府將按「總體籌劃、穩步推進」策略發展，而「十四五」規劃勾劃內地未來五年發展方向，對香港未來如何部署創新科技、金融、法律及其他專業服務等發展，提供清晰路徑，政府未來將繼續加強對外宣傳，向社會講解《十四五規劃綱要》對香港發展重要性。



陳茂波指，本港經濟正逐步好轉，繼早前公布第二季經濟增長7.6%、並上調全年增長預測至5.5%至6.5%後，上周公布最新的失業率亦回落到5%，相較於今年初的7.2%，已累計回落了2.2個百分點。就業不足率亦由今年初的4%，回落至最新的2.4%。

餐飲服務業失業率遠低於年初高位

陳續指，不同行業的就業情況亦見改善。與消費及旅遊相關的行業，如零售、住宿及膳食等，合計失業率由年初高峰的11%，回落至目前7.6%。當中，餐飲服務業的失業率下跌1.4%至8.6%，遠低於年初14.7%的高位。而建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦明顯回落。

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就業市場持續改善須視乎防疫成效

不過陳亦指，即使就業情況逐步好轉，但仍未完全恢復至疫情爆發前的水平。以零售、住宿及膳食服務業為例，目前失業率仍較疫情前5.2%的水平高逾2%。他預期，隨著消費券效應開始呈現，將拉動消費增長，進一步改善就業情況。

陳認為，經濟以至就業市場能否持續改善，還視乎疫情的變化及防疫工作的成效，指接種疫苗除了保護自己及身邊人外，亦為本港經濟復蘇提供更穩固的基礎。

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上半年銀行體系總存款額超15萬億港元 較去年底升5%

陳茂波又指，內地經濟持續穩步向前，並朝高質量發展，為香港繁榮發展提供最有力支撐。不過他認為，並不代表香港放慢金融業的推動力度，因此仍然要走在最前沿，鞏固香港國際金融中心的地位。政府將按「總體籌劃、穩步推進」的策略來發展。

陳表示，多項數據均反映著香港的優勢與效率，如今年上半年本港銀行體系的總存款額超過15萬億港元，比去年底增加約5%。若單計港元的存款更增加近8%。在港管理的資產規模亦進一步增加。截至去年底，香港資產及財富管理業務所管理的資產規模，按年上升21%，增加到近35萬億港元。

陳亦指，港交所剛獲批准推出的A股指數期貨合約，是首隻獲內地當局正式授權的離岸A股股指期貨。它為離岸參與A股市場的投資者，提供有用的風險管理工具，亦豐富了本港金融產品的選項。而市場熱切期待的「粵港澳大灣區跨境理財通」和「債券通」南向通，亦已準備就緒，將有助擴大和加深兩地金融市場的互聯互通。

政府未來亦會繼續加強對外宣傳，向社會講解「十四五」規劃對香港發展的重要性，讓社會一同攜手努力建設更美好將來。（資料圖片）

將向社會講解「十四五」規劃對香港重要性

陳續指，《十四五規劃綱要》勾劃內地未來五年發展方向，對香港未來如何部署創新科技、金融、法律及其他專業服務等發展，提供清晰的路徑；亦明確支持香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的發展，為香港總體籌劃提供了發展藍本，亦提供了潛力無限的市場和機遇。他透露，中央已安排宣講團於本周到港，通過多場會議向各界介紹「十四五」規劃，政府未來亦會繼續加強對外宣傳，向社會講解「十四五」規劃對香港發展的重要性，讓社會一同攜手努力建設更美好將來。