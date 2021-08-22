法定古蹟般咸道官立小學　保留建校「傅科擺」天文裝置

政府今年7月宣布，把般咸道官立小學列為法定古蹟。發展局局長黃偉綸今日（22日）發表網誌，以介紹校舍特色。他表示，般咸道官立小學至今已有80年歷史，為香港首間全日制師範學院「羅富國師範學院」的舊校舍，至今主樓正門入口仍隱約看到昔日「羅富國師範學院」英文名稱的痕跡。

此外，地庫設有兩個防空洞，在香港現存的歷史建築中頗為罕見。而校舍內的旋轉樓梯頂亦吊下「傅科擺」，是學校興建時安裝的天文裝置，以證明地球自轉，是校方保存的其中一件校內文物。



西營盤的般咸道官立小學曾是羅富國師範學院的舊校舍，1941年落成。今年七月，政府宣布把它列為法定古蹟。（發展局圖片）

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正門仍有「羅富國師範學院」英文名稱痕跡

般咸道校舍建於1940年至1941年，為香港首間全日制師範學院「羅富國師範學院」的舊校舍。日治期間，校舍被日本憲兵用作總部。後來般咸道校舍由香港中文大學聯合書院使用，直至1971年書院遷往沙田。自2000年1月起，校舍一直為般咸道官立小學校舍。

由於般咸道校舍一直用作教育用途，現時主樓外牆正門入口仍看到昔日「羅富國師範學院」英文名稱的痕跡。

羅富國師範學院舊照。（圖片來源：香港教育大學香港教育博物館）

弧形外牆連中央旋轉最富特色 設兩個防空洞

古物古蹟辦事處執行秘書蕭麗娟介紹指，校舍主樓樓高三層，以混凝土建造，另建有地庫；建築呈E字形布局，中間部分狹長，兩端各有附翼，左右對稱。

蕭麗娟表示，主樓的設計是現代流線型風格建築的典型例子，特點是多用曲線及橫線，着重功能，極少裝飾。另外，面向般咸道的弧形外牆連中央旋轉樓梯富有特色，而主樓內的木門、木或鋼框窗戶及其小五金、意大利批盪作飾面的水泥階磚，以至木地板，亦保存得十分良好。

而主樓興建時，地庫設有兩個防空洞，各有氣閘，亦可作逃生出口之用，現已用作圖書館和活動室。她形容，這種防空洞的設計在香港現存的歷史建築中頗為罕見。

校舍興建時地庫設有兩個防空洞，各有氣閘，亦可作逃生出口之用；現已用作圖書館和活動室。（發展局圖片）

學校興建時安裝傅科擺

羅富國校友會前會長馮源亦指，校內樓梯頂吊下傅科擺（Foucault Pendulum），是學校興建時安裝的天文裝置，並以法國物理學家Jean Bernard Léon Foucault命名，以證明地球自轉，是至今仍保存的其中一件校內文物。

另外，本身為羅富國教育學院校友、現任般咸道官立小學校長的萬麗英亦說，校方特意在校本課程中加入歷史建築元素，加強學生的保育意識。