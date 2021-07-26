邵氏片場展開拆卸工程　鄭佩佩曾住宿舍已拆　改建住宅及酒店

有逾60年歷史的清水灣邵氏片場，曾經是全球最大私營影城，更是昔日的「夢工場」，當中有不少建築物更被評為歷史建築。不過，隨業主申請改建為住宅及酒店項目，並獲城規會通過，片場近日已被「拆骨」，不少建築物被夷平拆走，一代「東方荷李活」正式走入歴史。



邵逸夫當年購入地皮後建立了邵氏片場。整個片場可分為商業區、製作區和居住區三個部分，猶如自給自足的城鎮，故有「影城」之稱，惟現時須拆卸重建。（資料圖片/李澤彤攝）

現場大部份建築物已被拆走，特別是地盤中央部份，現已接近變成平地，當中涉及不少歷史建築。（梁鵬威攝）

重建後變住宅酒店

邵氏片場於1961年啟用，極具歷史價值，除了整個片場被評為一級歷史建築外，片場內亦有十多幢不同評級的歷史建築。

不過，業主復星國際早年向城規會申請改建為住宅及酒店項目，計劃在該址提供749個住宅單位、183間酒店客房，並於2019年3月獲城規會通過。

▼部份可獲保留的建築物的對比圖▼



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製片部已拆走

重建計劃籌備多年，根據記者現場觀察，現場不少建築物已被拆走，特別是地盤中央部份，現已接近夷為平地，而被拆走的有不少是歷史建築，例如製片部、多個錄影廠、採購部等，它們分別有不同評級。參考發展方案，該處正納入私人住宅發展區域（Private Residential Development Area）。

其中製片部在70年代裝修後，部份空間曾改為訓練班的授課場地；至於同樣被拆走的七至十號錄影廠，其建築材料來自當時啟德機場一個退役的飛機棚。

不過，當年的申請文件曾表明，一號錄影廠、彩色沖印房、製片部及邵氏別墅的部分外牆、具代表性元素會予以保育，以反映電影製作流程的不同部份，但就記者現場所見，製片部已被拆走。

▼已拆走的建築物對比圖▼



二號宿舍被拆毀 鄭佩佩曾入住

被評為2級歷史建築的二號宿舍，亦同樣已夷平。雖然根據重建方案，部份建築可獲保留，包括三幢宿舍和守衛室，但二號宿舍現已被拆去，日後會變成7層大樓。翻查資料，二號宿舍的最初是為安置邵氏從台灣招聘來港的大量電影業人員而設，住客包括導演嚴俊和李麗華夫婦、演員鄭佩佩。

而會獲保留的宿舍，包括前稱為「敦厚樓」的三號宿舍，宿舍供當時得令的影星和導演居住，劉永、萬梓良、爾冬陞、惠英紅、劉家輝等、導演張徹等，亦曾是該樓的住客。至於另一四號宿舍，藝人王傑則在童年時代，與當時為邵氏片場演員的父親王俠居於該處。

行政大樓、片倉、配音室獲保留

不過，現址亦保留了部份歷史建築，包括邵氏行政大樓、片倉、配音室。申請文件曾表明，日後會改裝成包括文物展示場地的商業設施。

邵氏片場的重建計劃籌備超過十年，最近開始動工。（梁鵬威攝）

重建計劃籌備多年 業主曾反對評級

邵氏片場由傳媒業泰斗邵逸夫爵士分階段興建，地盤佔地60多萬平方呎，內有20多幢建築物。早在2015年，古諮會曾把片場整體評為一級歷史建築。不過，古蹟辦曾收到片場業主的反對意見，稱反對為整個片場評級。

事實上，邵氏片場的重建計劃籌備超過十年，早在2006及2014年已先後申請將項目發展為商住項目。古諮會於2015年將整個邵氏片場評為一級歷史建築，當日復星突向城規會撤回重建申請。業主其後提出修訂方案，並申請降低發展高度，提出「寓保育於發展」等，最終在2019年獲城規會通過。