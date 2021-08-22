民航處前處長李天柱未夠兩年冷河期　獲批出任航空學院行政總裁

機管局於2016年成立香港國際航空學院，目標是培育航空人才，當時民航處處長為李天柱，同為機管局董事。李天柱去年4月退休，至今未滿2年「過冷河」管制期，卻獲公務員事務局批准，出任航空學院行政總裁，惹利益衝突之嫌。《香港01》正就此機管局及公務員事務局查詢。



民航處處長屬首長級公務員，為首長級薪酬表第6級薪酬職位（D6），月薪達約26萬元。按照規定，首長級公務員離任後，設有限制期限，以D6職級為例，離任起的12個月為禁制期，通常不會獲批准從事商業性質的工作；之後一年如希望出任外間工作，需向公務員事務局申請，再經離職公務員就業申請諮詢委員會諮詢。

根據公務員事務局的登記冊，李天柱於2020年4月9日起停任民航處處長，然後於今年6月15日，開始擔任香港國際航空學院行政總裁，職責包括發展航空學院的品牌，將香港建造為地區航空訓練中心，加強航空業競爭力等。

登記冊提到離職公務員就業申請諮詢委員會的意見，提到李天柱不得使用或披露在政府任職期間，所取得的任何機密或敏感資料；亦不可以擔任與其最後3年政府職務有關的決策工作等。

翻查資料，李天柱於1983年2月入加入民航處，任職助理民航事務主任；1998年5月晉升為總民航事務主任；之後2010年8月晉升為民航處助理處長，到2015年4月晉升為民航處副處長，並於2016年5月起出任民航處處長，該職位同時為機管局董事會的當然成員。到2016年12月，機管局正式宣布，航空學院正式成立。換言之，在學院成立前，李天柱已任機管局當然成員半年，再之前一年亦是民航處副處長，一直擔任要職。