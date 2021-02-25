財政預算案｜航空業復蘇被看淡？　民航處料來年離境稅少1.1億元

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-25 19:00

新冠肺炎疫情下，航空業大受影響，雖然新冠疫苗接種計劃開始，經濟有望逐漸復甦，不過政府對航空業的前景仍不樂觀。財政司司長陳茂波昨日（24日）宣讀《財政預算案》，根據民航處提交的財政預算，2021年預算徵收的飛機乘客離境稅款額，只有4.19億元，較2020年實際收取的少約1.1億元；另外，批閱本地及海外飛行員的考試試卷數目，同樣較2020年少，因預料航空公司對整體飛行員需求下降。換言之，即民航處及航空公司，似乎仍看淡未來一年的航空業前景。

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根據民航處的預算，雖然料航空交通會逐漸恢復，航機班次會增加約2萬架次，升至約18.3萬，然而當局最終徵收的飛機乘客離境稅款額，預計只有4.192億元，較2020年的5.305億，少收約1.1億元，按年減20.9%。根據預算案資料，民航處2020年的數據，已較2019年銳減近八成。根據現時政策，每名12歲或以上的乘客搭飛機離港，一般都須繳付120元的離境稅，按此計算，即只有349萬名12歲以上的乘客離港。

另外，民航處表示，受疫情影響，2020年對飛行員的考試及執照需求減少，本地及海外飛行員的考試試卷數目，分別為837及2,913，較2019年跌37%及45%。民航處續指，2021年的相關數目會更少，因為本地航空公司對整飛行員的需求，預期會下降，本地及海外飛行員的考試試卷數目，會進一步跌至200及600，即按年再跌76%及79%。

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民航處料航空營運者許可證持有公司數目將加1間

雖然民航處看淡未來一年的航空業前景，不過亦預料航空營運者許可證持有者數目將增加1間，當局並解釋指，2020年已接獲一宗有關申請。翻查資料，由深圳富商黃楚標牽頭成立的大灣區航空，去年正式申請航空營運許可證。換言之，政府已預料今年內或可向大灣區發出許可證。