貨機四年前誤闖跑道險撞港航客機　調查報告出爐指機師誤解指令

全球貨運航空（Air Cargo Global）一架波音747貨機，2017年一度誤闖跑道，險與香港航空正在起飛滑行的客機相撞。港航機組人員及時察覺有飛機進入跑步、中止起飛，阻止兩架飛機相撞。

民航意外調查機構今（11日）發表調查報告，指涉事貨機機組人員錯誤理解航空交通管制員指令，入侵早已安排予港航起飛跑道。報告建議民航處及全球貨運航空持續檢視飛機進入跑道程序，以防事件再次發生。



事發在2017年9月22日早上8時55分，Air Cargo Global的波音747-400SF型貨機（登記標誌 OM-ACB）從本港機場J6滑行道進入07R跑道，而香港航空的空中巴士A330-343型飛機（登記標誌 B-LNS）當時亦即將在同一跑道起飛。

港航機組人員在開始起飛滑行幾秒後，發現遠處有飛機從左方進入跑道，遂即時中止起飛，航空交通管制員亦指示涉事港航客機立即停定。

當時兩架飛機最接近時，僅相距約1,100米。事故中，兩架飛機並無損毀，亦無人受傷，當局根據國際民用航空組織的準則，將事件歸類為嚴重事故。

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民航意外調查機構按照國際民用航空組織制訂的國際標準調查事件，今日發表有關報告。報告指出，飛機進入運作中的跑道必須先獲得明確許可，惟事件中，涉事波音747貨機的機組人員，錯誤理解航空交通管制員發出的一項滑行指令，以為有關指令已包括橫過跑道許可，結果導致事故。

報告又建議，民航處應持續檢視機場跑道進入程序，並應有效使用「停止線燈」（stop-bar lights）、地面監視設備，以及機場控制塔的電子飛行進程單系統（Electronic Flight Strip System），以進一步減低跑道遭入侵的危機；而不慎誤闖跑道的全球貨運航空亦仍審視操作手冊（Operations Manual）中飛機滑行的相關內容，並考慮要求機組人員在取得進入跑道的明確許可後，才可進行有關飛行舉動。