公社科九月新學年中四級落實　教育局發布宣傳短片推銷科目

新修訂的高中四個核心科9月中四級起實施，教育局課程發展處製作五套短片向學生及家長推銷科目，除上載至教育局YouTube頻道，周一 ( 23日）起分階段透過電視、港鐵、社交媒體等不同渠道播出。當中在學界爭議聲中推出的公民與社會發展科，當局則邀請負責該科發展的嶺大協理副校長劉智鵬、福建中學（小西灣）助理校長李偉雄及香港道教聯合會圓玄學院第二中學副校長楊映輝拍攝短片，簡介新科的好處。



騰出100至250小時課時由學校規劃

教育局指，高中四個核心科的「優化方案」可騰出課時、減少考試壓力和增加高中課程彈性，讓學校配合校情及學生需要，靈活運用釋放出來的空間，提供更多元化的學習經歷，照顧學生的不同興趣、能力和抱負，促進學生全人發展。當局指，優化方案建議騰出的課時由約100至250小時，學校可按學生需要作規劃。

另外，當局指，會持續與學界和各持份者，包括大學、考評局等，保持密切溝通，並會提供不同方面的支援，包括為教師提供專業發展課程、學與教資源等，確保優化措施順利推行。

嶺大協理副校長劉智鵬（左）、香港道教聯合會圓玄學院第二中學副校長楊映輝（中）及福建中學（小西灣）助理校長李偉雄（右）拍攝教育局公社科宣傳短片。（短片截圖）

課程發展議會主席譚嘉因教授在短片中表示，優化措施可創造空間、騰出課時，學校更可透過課程規劃提供多元選擇，學生可善用釋出的課時多修一個選修科，或修讀應用學習課程，豐富他們的知識基礎。家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展表示，優化措施讓學生拓寬視野，家長可多加鼓勵子女探索不同興趣。