公社科樣本試題出爐　兩小時三必答　問麻疹、國安法及大灣區機遇

教育局宣布以「公民與社會發展科」取代原有高中必修的通識科，下學年起中四學生將轉讀公社科，考評局趕在公社科正式開教前，推出樣本試卷，全卷兩小時為限，三題必答，以中文應考。

樣本試題中，一條是與公共衞生相關，涉世衞及麻疹議題；其餘兩條則圍繞中港議題，引用國安法條文、內地及香港政府官方說法、正面報道或正面專家意見，問及考生如何說服外資釋取國安法下的營商疑慮、說明學校教育對培養年輕人國家觀念的重要性等；另問及與港相關的大灣區基建與發展機遇等。



2021年9月新學年起，中四不再修讀通識科，而是修讀被改革後的「公民與社會發展科」。（資料圖片）

公社科樣本試卷分別設有資料冊及試題答題簿。三題目分別是14分、14分及13分。首兩題分別有1分選擇題。

公社科樣本試題中，以麻疹為主題，要求考生說明世衞在傳染病防控的角色。

麻疹數據與「疫苗猶豫」趨勢

第一題提供三份資料，包括世衞在1980至2019年錄得的麻疹個案數字、兩份有關「疫苗猶豫」的報道。首題共設14分，兩條1分選擇題，問及哪些選項與世衞同屬公共衛生組織；以及據資料選出正確描述。短問題要求考生參考資料圖表，描述世衞紀錄麻疹個案的兩個主要特徵（4分）；以及以資料說明一個導致全球「疫苗猶豫」的原因（2分）；長問答要求考生參考資料及就其所知，以麻疹為例，說明世衞在傳染病防控的角色（6分）。

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引國安法、政府新聞稿 談學校對培養國家觀念重要性

第二題同樣設三份資料，包括《香港國安法》條文節錄、國安教育日政府新聞稿及相片，以及財政司對國安法成立後「沒走資」的言論、香港銀行金融界認為香港保有獨特優勢的正面報道節錄。

題目二全題合共14分。兩條1分選擇題問及什麼人需遵《香港國安法》，以及《國安法》下的法治原則。短答要求考生引資料談及國安法實施後就營商環境可能存在的疑慮（1分），引用資料內的官方說法及專家正面意見，解釋如何釋取有關疑慮（3分）。長問答要求考生參考國安法條文及國安教育日政府新聞稿資料，就其所知解釋「培養香港青少年的國家觀念，學校教育有多重要」（8分）。

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問大灣區基建、營商優勢 港人發展機遇挑戰

第三條問題全題僅13分，只有兩份文字資料，資料甲是2019年國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》內容，列出香港、澳門、廣州及深圳優勢；資料乙則整合勞工處網站推「大灣區青年就業計劃」聘請詳情、專家意見及立法會資料，正面談及青年在大灣區發展的好處。

答題部份要求考生指出一項香港落成、與大灣區的跨境運輸基建（1分）；說明跨境基建對大灣區經濟發展的重要性（2分）。另要求考生在參考國務院資料下，說明如何以香港貿發局管理人員身份，建議外國智能手機企業利用大灣區優勢營商（4分）；最後6分題則要求考生說明資料如何支持「香港青年人到大灣區內地城市發展事業，既充滿機遇，亦具挑戰。」