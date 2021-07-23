公社科試題範例首公布　通識科教師：多官方資料　缺高階思維培訓

考評局今日（23日）公布公民與社會發展科（公社科）樣本試卷考核簡介，公開考試只設一卷，卷內設資料回應題，所有題目均須全答。試卷視乎資料及課題性質，會有不同題目類型，如多項選擇題、短題目、短文章式問題等。

公社科包含多項選擇題，與通識科不同。考評局解釋，多項選擇題可評核考生對科目重要知識的基礎認識，以及對資料內容的理解。



被建制派針對多年的高中通識科，新學年將改頭換面，並改名為「公民與社會發展科」。（資料圖片）

通識教育科主任：與通識科有六成相似

考評局在公社科樣本試卷考核簡介中指，卷中設有多項選擇題，讓考評局可評核考生對科目重要知識的基礎認識，以及對資料內容的理解；而短題目、短文章式問題等結構式問題，則有助評核考生識別、應用和分析資料的能力，以及運用科目涵蓋的重要知識，以多角度和恰當的思考方法等分析事物的能力。

天主教嗚遠中學通識教育科主任張力峰形容，公社科整體試卷較通識科容易，「對學生要求降低咗」。張認為試卷內容與通識科有六成相似，「努力嘗試跟傳統通識科考評模式」，相信對任教通識的老師而言，過渡時期面對的困難不大；只是課時少，只要求考生合格與否，課堂上必然會減少正反立論訓練，而試題雖仍有空間作正反立論，但因資料會限制作答內容，若資料只傾向正面，提問及作答亦會較單一。

樣本試卷中，第二題問部份問及國家觀念的重要，並要就所提供的資料回應。張力峰認為學生有足夠空間表達想法，教授方式與通識科類似，相信對任教通識的老師過渡困難不大。不過，過往通識科評分需要分級，但現在公社科只分合格與不合格，相信會增加授課難度，「學生需花精神誘因小很多，因此未必願意花精神在這個科目。」

張又提到，以往通識科的試卷引用不同來源的資料，例如是報刊及評論文章。不過，從今次的樣本試卷中可見，大部份資料來自官方政府文件，也局限了學生正反立論的表達空間。

教協副會長、通識科老師田方澤表示，過去業界有很多調查顯示反對取消通識科評級，因為會令學生對該科的關注度及學習動機下降。（資料圖片）

教協副會長：題初中生都識做

教協副會長兼通識科教師田方澤亦同樣指出，公社科的課程宗旨與要求考生能力均與通識科不同。新課程較著重政治觀及唱好國民教育，例如試題當中有兩條是唱好中國大灣區、國安法，答法要求學生基本背誦及簡單抄寫，當中不需要整理觀點，因此沒有高階思維培訓，「以往要列出不同論據建立看法，現時（公社科試卷）初中生都識做，不利學生升讀大學。」

另外，公社科試卷新增了選擇題。張力峰指出，選擇題反映公學須溫習及訓練、背誦資料包括人事機構職能等，與以往通識科不鼓勵學生背任何課本知識考試原則上有很大分別。張又指，教科書送審下未有書，學校大壓力，新科目開課未試過無教科書下任教，對老師來說「好大壓力」。

田方澤則認為，政府早前曾表示公社科是延續通識科的原意，相信是做不了，「初心不同了」。田預料，有些通識老師會覺得「無癮」，會再觀望一下。