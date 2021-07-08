公社科｜通識科急改革　多校未定新科教材　書商：開學都未必有書

撰文： 鄧穎琳 雲嘉晉 最後更新日期： 2021-07-08 15:40

中學陸續向學生派發下學年書單，當中被教育局改革的高中通識教育科，將由公民與社會發展科代替。《香港01》獲得了8間中學的中四書單，當中大多寫上待定或待後訂購，亦有學校決定自編教材。 另有兩校選用香港教育出版的「新視野通識教育（綜合四版）銜接教材」作公社科參考書。書單上雖列為2020修訂版，但承辦香港多間中學教科書的漢榮書局老闆石漢基透露，該書屬新修訂版，料開學後才有售。

漢榮書局老闆石漢基直言，公社科教科書未必趕及在開學前出爐。（盧翊銘攝）

教育局急改革通識科，以「公民與社會發展科」代之，新課程指引上月初才出爐，漢榮書局老闆石漢基直言，「通識改課程肯定短期內冇貨，今個暑假之內買唔到，如果審批可能出年先有得用！」

《香港01》取得8間中學的中四級書單，涵蓋南區、柴灣、觀塘、大圍、葵芳、青衣、深水埗等。當中只有兩間學校列出公民與社會發展科會選用香港教育出版、由洪昭隆、周家琪等人編著的「新視野通識教育（綜合四版）銜接教材」作公社科用書。

有學校的中四級書單列出公民與社會發展科會選用香港教育的「新視野通識教育（綜合四版）銜接教材」。（盧翊銘攝）

另有兩間學校已有心水教科書：「選書有待書籍通過教育局審批」、「開學後由校方向書商訂購」。

有一間中學則決定由校方提供自編教材，與該校中五、中六級購入教科書做法不一。其餘三校則寫上「待定」。