復必泰｜港大研究證靜脈注射傷「心」　籲針前拉後針筒避打中血管

接種復必泰疫苗的不良反應，近日加入包括心肌炎及心包炎等，並主要出現在青少年身上。港大微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊發現，透過靜脈注射復必泰疫苗，會較肌肉注射令心酵素多近4.5倍，即心臟細胞更易受損，相信跟疫苗隨血液進入心臟引起強烈反應有關，建議醫護將針劑插入市民肌肉位置後，將針筒拉後察看，一旦有血液流出就要抽出針筒，避免誤打疫苗入血管。



按現時數據，每100萬劑復必泰疫苗，會出現約50宗心肌炎及心包炎個案，主要為12至29歲人士注射第二針疫苗後。袁國勇團隊以小鼠作研究，其中打首針後第二日，13隻老鼠透過靜脈注射復必泰疫苗，有8隻出現心肌細胞退化；6隻以肌肉注射復必泰疫苗，則有兩隻出現相關情況；對照組則有6隻以靜脈注射鹽水、6隻以肌肉注射生理鹽水，全部都無出現類似情況。

靜脈注射心酵素較肌肉注射增2至4.5倍

心臟受損其中一個指標為心酵素，指數越高代表越多心臟細胞受損。透過靜脈注射復必泰疫苗的小鼠心酵素達1328.2（皮克／毫升），而以肌肉注射復必泰疫苗及對照組分別只是237.5（皮克／毫升）及215（皮克／毫升），反映靜脈注射復必泰疫苗的心酵素高出後兩者至少4.5倍。

團隊成員之一、港大微生物學系科學主任張錦霞向《香港01》記者表示，復必泰疫苗的免疫反應強勁，當疫苗在靜脈注射隨血液流入心臟，會強烈刺激心肌細胞，可能會損害細胞釋放心酵素，因此心酵素指數亦會較高。

她提到，早前多國衞生當局建議，醫護替市民在肌肉位置打針時，直接注射疫苗便可，但其團隊不同意，認為即使在肌肉位置打針，醫護將針劑插入肌肉後，都應該將針筒抽後，留意有無血液，一旦發現血液就要另覓肌肉位置打針，避免疫苗進入血液，令心肌細胞受損引起心臟炎症。

大腿肌肉打針可避「傷心」 惟操作不方便

團隊又稱，另一種降低風險的方法是在大腿肌肉外側打針，但接種者必須穿短褲、裙或寬長褲，非常不方便。團隊強調，大多數心肌炎或心包炎患者，都能夠迅速康復，因此復必泰疫苗非常安全，死於復必泰疫苗的風險遠低於新冠肺炎。