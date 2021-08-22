飛杜拜4日荃灣男返港2日確診並帶變種病毒　住所寶石大廈封區強檢

本港新冠肺炎疫情持續， 衞生防護中心今日（22日）公布，一名56歲男病人（個案編號12057）確診L452R變異病毒株，他屬輸入個案，於本月15日往杜拜，18日回港，他在出發及回程的兩次檢測均呈陰性，惟回港在酒店檢疫兩日後所交的樣本對新冠病毒呈陽性，資料顯示病人今年5月完成兩劑科興疫苗。

患者在港居所為荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座，由於離港少於21日兼帶變種病毒，政府今晚圍封該大廈進行強制檢測，目標在明日（23日）上午約7時完成行動。任何於7月30日至8月22日期間曾身處大廈內超過兩小時的人士，均須接受強制檢測。



一名56歲男病人（個案編號12057）確診L452R變異病毒株，政府今日（22日）在其居所荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座封區。（羅君豪攝）

▼8月22日荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座封區▼



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出發及抵港檢測均呈陰性 酒店檢疫轉陽性

衞生防護中心指出，該名56歲男病人居於荃灣沙咀道寶石大廈第1座，於本月15日前往杜拜，18日乘搭航班EK384返抵香港，他本月14日出發前檢測和抵港後的病毒檢測結果均呈陰性，本月20日於指定檢疫酒店採集的檢測樣本結果呈陽性，帶有L452R變異病毒株，但沒有N501Y及E484K變異基因，病人沒有病徵。

病人接種科興疫苗 血清有抗體

病人曾於3月20日及5月1日在香港接種兩劑科興，7月12日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

中心發言人強調，全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的變異病毒株個案不斷上升，並有一些已接種新冠疫苗人士受感染的報告，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，尤其是高風險指明地區。

封區強檢目標明早7時完成

由於病人過去21日曾在港居住，政府今晚在病人居所作出限制與檢測宣告，居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。至於病人潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。

任何於7月30日至8月22日期間曾身處大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在本月24日或之前接受強制檢測。由於涉及變種病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。

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