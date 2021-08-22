新冠疫苗｜有市民支持強制機場員工打針　促把安排擴展至檢疫酒店

因應有機場貴賓室女員工感染變種新冠病毒，源頭未明，機管局前日（20日）公佈從9月起，特定機場員工須打最少一針，不能以檢測代替，有今日（22日）前往荔枝角公園體育館疫苗接種中心打針的市民稱，機場員工經常要接觸入境人士及貨物，一旦感染再帶入社區，可能會導致疫情再次爆發，因此支持要求他們必須打針。



按機管局兩個階段安排，於第一階段、即9月1日起，特定機場員工、包括航空公司職員將必須最少完成接種一劑疫苗，到第二階段、即9 月30日起，所有特定群組員工必須完成接種兩劑疫苗，兩個階段同樣需要每7天進行檢測一次，不得以陰性檢測結果證明取代接種，醫療豁免亦不獲接納。

唐先生認為，防疫主要責任在政府身上。（黎倩婷摄）

市民：前線機場人員一定要打針

今早在荔枝角公園體育館疫苗接種中心，前往接種疫苗的市民未算太多。對於機場員工被強制打針惹起外界討論，不少前來接種的市民均認同機管局有關安排，認為機場員工屬高風險人士，經常要接觸外國人及外來貨物，萬一感染病毒引入本地社區會導致疫情再次爆發。

響應政府呼籲前來接種疫苗的黃小姐指，即使普通市民也盡責任打針，在機場工作的高風險人士更應打針，「現時全球人都打緊針，佢哋邊有得唔打。」但對較年老的員工而言，黃小姐形容這是一個兩難局面，「佢哋唔打，萬一感染到，對佢哋自己都好危險。」

另一市民余小姐亦持相同意見，認為「機場人員一定要打。」除機場員工外，會接待外來人士的員工都應強制接種疫苗，例如指定檢疫酒店員工等。余小姐又指，經常留在家中的長者反而不必打針，始終接種疫苗有一定風險。

居住在長沙灣的唐先生指，香港疫苗接種率正逐漸上升，目前基本上除了輸入個案，香港都有一段長時間零確診，要持續下去，除了靠市民打針，唐先生認為防疫主要責任在政府身上，「你政府守得好無事㗎喇。」

荔枝角公園體育館疫苗接種中心。（黎倩婷摄）

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