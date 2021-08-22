新冠疫苗｜港大研究：復必泰「溝」科興　抗體水平較兩針復必泰低

港大醫學院「溝針」研究接近尾聲，團隊負責人孔繁毅早前預計，「溝針」者的中和抗體水平中位數較接種兩劑復必泰疫苗人士高兩成，不過，孔繁毅今日（22日）透露，「溝針」者對變種病毒Alpha的抗體水平較低，估計是第二針打科興疫苗，未能刺激更強免疫反應有關。

至於香港可否進一步降低接種年齡下限，孔繁毅指，現時仍待藥廠提供有關兒童接種的第三期臨床數據，屆時專家委員會會檢視是否擴展至讓3至5歲兒童接種。



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港大的研究招募了135人，分為「溝針」組、兩針復必泰組及兩針科興組，每組約45人，年齡介乎18至55歲，平均年齡為40歲。孔繁毅今日在一個電視節目表示，「溝針」組的血清保護水平對付病毒株D614G及變種病毒Alpha時，跟打兩劑復必泰疫苗者相若，保護率達到95%，不過對付Alpha中和抗體水平，「溝針」者的表現就較遜色。

首針打復必泰若過敏 第二針或可改打科興

他解釋，「溝針」人士第一針打復必泰，第二針接種科興，因科興免疫反應不大，可能因此不能夠推高中和抗體水平，因此「溝針」者副作用亦不大，「都係啲局部針口痛、疲倦、發燒，一兩個人心悸，整體安全性高」。因此，他認為注射復必泰出現過敏人士，或在第二針時可轉打科興，「雖然抗體無咁好......但加強效用依然喺到。」

至於對付傳播力更強的Delta變種病毒，孔繁毅指有待分析，而海外研究「溝針」時會反轉，第一針注射科興疫苗、第二針接種復必泰疫苗，抗體水平頗高。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



本港已開打新冠疫苗半年，長者接種率仍然偏低，只有三成三70歲至79歲長者打針、一成80歲或以上長者打針。孔繁毅警告，75歲或以上長者感染新冠肺炎後，死亡率較常人高230倍、更大年紀人士的死亡率更高600倍，有慢性病長者死亡率會更高。

長者針後只有約2%現嚴重副作用

他提到打針長者的嚴重事故，嚴重事故，例如貝爾面癱、心臟栓塞，佔全港打針人口僅2%，特別是有嚴重心臟者及長期吸煙者，主要跟冠心病有關，但全部都跟疫苗無關，相反血壓及糖尿不穩定的病人接種疫苗後問題都不大，長者免疫反應不如年輕人，出現針口痛、肌肉痛及發燒機會較低。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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12至17歲打針後出現心肌炎方面，孔繁毅表示10萬名接種疫苗青年中約有10人，男性尤其顯著，但屬於預期之內，他們病情輕微，治療一周都能夠康復，暫時未接獲兩間藥廠申請兒童都可以打針，而兒童的免疫反應未完全發展，相信出現心肌炎機會低於青年人。港大早前亦公布接種者面癱數據，發現科興疫苗出現面癱個案較預期多，每10萬人中增加4.8人、復必泰就增2.2人，但康復情況理想，社會毋須過份擔心。

籲打針推高接種率：當慢慢變成風土病 就唔再係咁大件事

孔繁毅重申，香港為金融中心、國際大都會，無法長期封關，期望兩三個月內力推接種率到七至八成，特別是長者群組，屆時就有條件放寬防疫規定，「慢慢變成風土病，唔再係好大件事。」

孔繁毅：抵港外傭即使完成接種亦應接受病毒檢測

政府計劃讓外傭在當地完成接種新冠疫苗後來港工作，孔繁毅認為若相關安排落實，外傭抵港後要接受監察和隔離一段時間，即使完成接種亦要接受病毒檢測，確認最近有否受感染，亦有需要檢驗是否帶抗體。

至於本港可否進一步降低接種年齡下限，孔繁毅指，現時仍正等待復必泰或科興提供兒童接種第三期臨床數據，屆時專家委員會就可以檢視，是否擴展至安排3至5歲兒童接種。