新冠疫苗｜第二凱滙單位無得抽？　餘39日　預約接種跌穿1萬水平

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展至今（22日）共第178日，社區接種中心為市民打首劑只餘39日。打針人數持續放緩，今日新增2.2萬人打首劑疫苗，累計接種總數為392.8萬人，佔12歳及以上人口58.3%。



預約人數方面，連續第6日下跌，今日更跌破萬人，僅得9,100人預約打針，回到三個月前水平。信和及華人置業月前公布推出第二個觀塘凱滙一房單位作抽獎，但條件須在9月底前累計有500萬人打首劑疫苗。依連日來預約人數均只有一萬多人推算，達標成疑。



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今約2.2萬人打首劑 不及總數一半

政府公布，截至今日下午8時的過去24小時，共有約50,200人接種疫苗，較昨日（21日）再跌9,300人。接種人士當中，有40,300人是接種復必泰疫苗（BioNTech），而9,900人是接種科興疫苗。

今日有21,900人接第一劑，只及總數 43.6%，餘下則打第二劑。當中18,000打復必泰、3,500人科興。

接種計劃開展以來，港府已為參與計劃人士接種共約7,054,100劑疫苗。累計有3,928,900人接種首劑疫苗，當中2,464,900人接種復必泰，以及1,464,100人接種科興；當中3,125,200人已打第二劑。

今日僅9100人預約 回到5月中情況

另一方面，預約接種人數連續6日下跌，今日僅得9,100人預約，較昨日10,300人預約數字，再少1,200人，再創三個月新低紀錄。翻查資料，對上一次跌破萬人預約，已經是5月16日，當日預約人數為9,000人。

7人昨打疫苗後副作用入院

昨日共有7宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，3人留院觀察。

信和及華人置業推出的首個作抽獎的凱滙單位，將於9月1日下午5時截止報名。兩公司月前公布，如在9月底前累計有500萬人打首劑疫苗，會推出另一個價值1,200萬元的凱滙向海一房單位作抽獎。社區疫苗接種中心將於9月30日後停止為市民打第一劑疫苗，即尚餘39日運作，目前距目標仍欠107萬人打針，即平均每日要有約2.74萬人打首劑才夠數，惟6日來每日新增預約人數只有9,100至15,400人預約，落後於目標。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

