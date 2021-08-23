新冠肺炎｜專家促強制打針擴至檢疫酒店　航空業籲清晰執行指引

撰文：李恩慈
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機管局日前宣布特定群組機場員工，包括航空公司職員將必須接種疫苗，不得以陰性檢測結果證明取代接種疫苗，醫療豁免亦不獲接納。有專家形容政策來得比較遲，希望機管局可切實執行，除了機場員工，檢疫酒店及負責檢測職員都應該必須接種。香港民用航空事業職工總會則認為政策來得太急，且指示不明確， 未知如何調配身體不適合打針人士工作，擔心甚至根本無崗位適合他們，致機場員工生計受影響。

▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼

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曾祈殷：邊境工作人士如無接種疫苗風險很高

感染及傳染病科專科醫生、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（23日）在電台節目表示，歡迎機場特定群組員工必須接種疫苗的措施，但形容政策來得比較遲，希望機管局可切實執行。他又說，在邊境工作的人士，最有機會接觸到帶病毒的抵港人士，如果無接種疫苗，風險會很高。除了機場員工，檢疫酒店及負責檢測的職員，都應該必須接種，不應有任何醫學豁免，倘不宜接種，或要在工作上作出調配。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼

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航空工會稱支持接種疫苗　惟政策來得太急

香港民用航空事業職工總會副主席葉以勒稱，航空業一直支持疫苗接種，以不同方式鼓勵員工打針，但這次安排涉及整個航空業界，機管局要求特定群組員工在9月1日前打第一針，他認為政策來得太急 。

機管局將不認可醫療豁免，葉以勒表示，業界仍未掌握身體狀況不適合打針人士，以及孕婦等人數。他認為安排工作的指示不明確， 「安排佢哋（未打針人士）去邊度工作、工作點樣調配，涉及嘅層面複雜廣泛，執行上需要清晰指示。」他坦言，擔心根本無崗位可安排給未打針的人士，導致員工生計受影響。

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