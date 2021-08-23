封區檢測｜寶石大廈1人未強檢罰5000元　8戶沒應門政府促盡快聯絡

由於居於荃灣寶石大廈第一座的56歲男子確診兼帶L452R變異病毒株，寶石大廈第一座昨晚（22日）封區強制檢測，至今早（23）完成，至於政府在該處的執法行動亦於今早9時30分完結，發現1人未有進行強制檢測，已向他罰款5,000元及發出強制檢測令。

政府呼籲，強制檢測期間沒有應門的8戶居民，在看到張貼的告示後，盡快聯絡政府檢查。



▼8月22日荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座封區▼



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寶石大廈第一座在昨晚7時封區，居民須在處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，並待檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府表示，所有強制檢測行動於今早6時45分完成，執法行動於今早約9時30分完成，共檢查了約275名受檢人士的檢測報告，發現有一人未進行強制檢測，已向他罰款5,000元及發出強制檢測令。

完成行動後，食衞局局長已根據第599Ｊ章撤銷強制檢測宣告。政府表示，封區期間有向居民提供了罐頭食品、即食麵和粟米粒，亦有提供一盒口罩、搓手液和清潔劑。

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政府昨日亦發出強制檢測公告，要所有曾於7月30日至8月22日期間，曾在寶石大廈1座逗留逾兩小時的人士，須在明天（24日）或之前接受強制檢測。