新冠肺炎．8.23｜增5宗輸入個案　4人已打齊兩針疫苗

一名在荃灣寶石大廈第1座居住的56歲男子，本月中飛往杜拜4日後回港，在酒店檢疫第三日所提交的檢測樣本昨（22日）證實呈陽性及帶L452R變異病毒株。就此，政府昨晚將其住所寶石大廈第1座封區強制檢測，到今晨（23日）宣布相關強制檢測行動完成，沒有發現確診個案。

衞生防護中心公布，本港周一(23日)新增5宗輸入個案，本地繼續零確診。

另外，菲律賓勞工和就業部部長Silvestre Bello III昨日公布，在當地接種新冠疫苗並持官方證明的外傭，最快可由本月30日起啟程到香港就業。港府則指，最快本周內與菲律賓及印尼方面，確認外傭來港安排。新到港外傭，將需集中到一至兩間指定酒店檢疫。



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新冠疫苗｜預約打針重上「萬人關」 欠104萬才有得抽第二間凱滙

【23:00】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展至今（23日）共第179日，社區接種中心為市民打首劑只餘38日。今日新增2.7萬人打首劑疫苗，累計接種總數近396萬人，佔12歳及以上人口58.7%。預約接種人數在連跌6日後反升，重返「萬人大關」，有11,200人。



信和及華人置業的第二個觀塘凱滙一房單位抽獎，條件須在9月底前累計有500萬人打首劑疫苗，現距離目標尚餘約104萬人。

強制檢測｜赤柱染變種病毒外傭曾到入境事務大樓3樓 3處所須覆檢

【21:16】8月初一名美國返港後獲減酒店檢疫至只需7日的38歲外傭，返回社區後被驗出確診，並帶有變種病毒。食物及衞生局今日（23日）公布強制檢測公告，因應該宗個案，於指定期間曾身處3個指明地方的人士，需要再次進行檢測，包括香港網球中心的、入境事務大樓3樓和一班城巴260巴士。相關人士須在本周三（25日）或之前接受檢測。

入境處表示，由於入境事務大樓3樓再次納入強檢名單，位於該樓層的外籍家庭傭工組辦事處將於明日（24日）暫停服務，並於周三（25日）恢復公共服務。

▼8月22日荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座封區▼



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新冠肺炎｜醫學會籲防第五波疫情來襲 按酒店容量設來港外傭限額

【18:30】香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠警告，即使本地疫情近2個月明顯緩和，但第五波疫情可能隨時來襲，市民不能掉以輕心，並應盡快接種疫苗，該會同時提出4項建議予政府及社會各界人士，對於港府下周一（30日）起容許已接種疫苗外傭來港工作，該會另一傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，外傭已打針並於抵港後在指定酒店隔離21日，播毒風險相對低，但當局應考慮增加指定酒店數目，因應指定酒店容量，制訂來港限額。

電腦節2021｜閉幕日銷情仍一般 參展商送人氣草莓西瓜蛋糕盼吸客

【15:45】一連四日的香港電腦通訊節2021 ，今天（23日）踏入最後一天，但下午現場仍未見擠擁，與往屆情況大不相同。電腦品牌「Lenovo」攤位負責人透露，今屆生意額只有上屆一半。而主打電腦、電視的參展商「acer」亦形容生意一般，正把握最後數小時推優惠促銷，包括向購物滿指定金額的客人送出人氣西瓜士多啤梨蛋糕。



至於主打配件產品的參展商則表示，生意較預期理想，相信是因電子消費券，令部份客人較闊綽。

新冠肺炎｜何栢良倡外傭集中竹篙灣檢疫 梁子超憂政府難安排人手

【15:00】打齊兩針菲傭可在下周一起入境香港，香港僱傭公會估計，涉及約4000名菲傭，望可緩解外傭荒。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日建議，應要求外傭抵港前先在出發地接受獨立醫學監察，並安排外傭抵港後入住檢疫中心。不過，呼吸系統專科醫生梁子超稱，本港已有一段日子沒大規模使用檢疫中心，憂政府難以在短時間內理順物流及人手安排，故建議揀選1至2間檢疫酒店作外傭檢疫，更有助集中監察。

新冠肺炎｜今增5宗輸入個案 4人帶變種病毒 包括37歲回港印傭

【14:15】衞生防護中心公布，截至凌晨零時，本港新增5宗輸入個案，患者分別來自尼日利亞、巴基斯坦、印尼、土耳其、美國，除了來自尼日利亞的9歲女童未接種疫苗，其餘4名患者早前已打齊兩針，3人在港打復必泰，1人在巴基斯坦打科興。

▼8.23上水鳳溪第一小學為小二至小六學生舉行首天適應班▼



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新冠肺炎｜上水小學深圳設中心 跨境童重上實體課 月費約1000元

【13:26】再過一星期，新學年開學，但由於中港兩地通關無期，跨境學童需繼續線上學習。上水鳳溪第一小學於新學年首次在深圳開辦實體學習中心，除「港深連線」網上學習，亦讓一班無法來港上實體課的跨境學童，在學習中心與同學交流，重新感受實體課氣氛。深圳學習中心採「用者自付」模式，家長可自行決定子女是否參加，純網課費用每人每月約1000港元。



該校小二至小六本地學生則於今日（23日）「開學了」!校方特別舉辦適應班，讓同學提早回校適應環境，有學生表示十分期待回校與老師及同學見面，亦有家長指雖然擔心疫情，但「都驚唔到咁多」，會提醒兒子常消毒。

廖翠蘭認為應該以竹篙灣檢疫中心取代酒店。（資料圖片）

新冠肺炎｜外傭中介籲竹篙灣代檢疫酒店 菲傭天價月薪有望降4成

【12:52】港府下周一（30日）起批准完成接種兩劑新冠疫苗的菲律賓傭工入境香港，但需出示當地檢疫局發出的疫苗接種證明。香港僱傭代理協會主席張結民預計有多達4000至5000名菲傭在新安排下可來港工作，若進度理想可紓緩外傭荒，月薪有望從「天價」近8000元回落約4成至5000元。

新安排下，抵港外傭需集中到一至兩間指定酒店檢疫，但張結民與香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭均支持以竹篙灣檢疫中心取代檢疫酒店，或可減省每日數百至過千元檢疫酒店房租，一方面減輕僱主成本，也可降低在檢疫酒店感染風險。

【11:49】消息稱，今日無源頭不明個案，衛生防護中心下午不設疫情記者會。

消費券｜李兆波稱政府有財力再派券 可加條款誘市民用私己錢

【11:39】多名市民昨在《施政報告》公眾諮詢會向特首林鄭月娥要求再派消費券，香港中文大學商學院高級講師李兆波今早（23日）在港台節目表示，贊成再派消費券，認為港府財政儲備有能力再派，屆時亦可加入額外條款，吸引市民動用「私己錢」。他又指，今期消費券對振興經濟效應正逐漸減弱，近日零售業已開始重推折扣優惠。

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封區檢測｜寶石大廈1人未強檢罰5000元 8戶沒應門政府促盡快聯絡

【09:49】政府宣布在荃灣寶石大廈第1座的執法行動在上午約9時30分完結，共檢查了約275名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向他處定額罰款5,000元及發出強制檢測令。政府希望沒有應門的8戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

新冠肺炎｜專家促強制打針擴至檢疫酒店 航空業籲清晰執行指引

【09:19】機管局日前宣布特定群組機場員工，包括航空公司職員將必須接種疫苗，不得以陰性檢測結果證明取代接種疫苗，醫療豁免亦不獲接納。有專家形容政策來得比較遲，希望機管局可切實執行，除了機場員工，檢疫酒店及負責檢測職員都應該必須接種。香港民用航空事業職工總會則認為政策來得太急，且指示不明確， 未知如何調配身體不適合打針人士工作，擔心甚至根本無崗位適合他們，致機場員工生計受影響。

新冠肺炎｜僱傭公會料逾4千菲傭來港 曾祈殷：做好檢疫風險有限

【09:14】正爆發新冠肺炎疫情的菲律賓及印尼，被港府列為高風險地區，只有接種獲認可疫苗的港人才可由當地來港。港府昨透露，兩地外傭疫苗接種證明進展良好，可望周內公布安排。菲律賓勞工部亦表示，下周一起打齊兩針的菲傭可入境香港，但需出示當地檢疫局發出的接種證明。



香港僱傭公會主席陳東風今日（23日）稱，業界估計約4,000至4,500名菲傭受惠，比政府估計的多逾1,000人，料需800至1,000間檢疫酒店房，憂政府預留的一至兩間酒店未能應付需求。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷相信「過晒咁多關嘅話，對社區風險有限」，但提醒檢疫酒店仍須做好防疫措施。

封區檢測｜荃灣寶石大廈1座完成強檢 570居民接受檢測 無人確診

【06:47】政府今晨宣布，已完成寶石大廈第1座強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約570名居民接受檢測，沒有發現確診個案，自今日上午約6時45分起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約200戶，當中八戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。

強制檢測｜杜拜返港男染變種病毒 離港前曾到11指明地方上榜

【00:01】全球疫情仍然肆虐，政府昨日（22日）公布一名56歲男子，於8月15日前往杜拜，8月18日返抵香港，之後在酒店檢疫，在20日的檢測樣本結果呈陽性，帶L452R變異病毒株。食物及衞生局晚上公布強制檢測公告，因應該宗個案，患者曾到過的11個指明地方被納入強檢範圍，包括荃灣沙咀道銀龍茶餐廳、海之戀商場彩薈軒和荔枝角若男冰室8間食肆，受檢人士需於兩日內完成檢測。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



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昨日總覽：新冠肺炎．8.22｜寶石大廈封區檢測 已打疫苗菲傭30日起可來港

飛杜拜4日荃灣男返港2日確診並帶變種病毒 住所寶石大廈封區強檢

新冠肺炎｜印尼回港女傭等5返港者染疫 初確診男樣本受染非確診

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消費券帶動經濟及失業改善 惟未復疫前水平 陳茂波再籲接種疫苗

▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月20日起入境檢疫安排▼

