體育政策︱陳偉豪籲港府勿三分鐘熱度：檢討政策保障運動員生活

男子劍擊代表張家朗在花劍決賽，擊敗意大利選手加羅索，成為自1996年以來，首名港隊選手取得奧運金牌，寫下香港歷史重要一頁。賽後特首林鄭月娥、中聯辦、多名司局長、立法會主席等先後通過新聞稿或社交網帖文致賀，跨派別政界人士亦透過社交網站表達喜悅，是香港近兩年沉重社會氣氛下，難得一見的歡慶場面。

以上場面對部分港人而言，或許似曾相識：12年前港隊足球代表隊在東亞運動會取得金牌後，香港也曾掀起一股「足球熱」，港府曾推出「鳳凰計劃」發展足球運動，惟12年過去，本港足球發展未見起色，在國際賽成績亦欠突破。

當年有份參與東亞運奪冠的港隊足球隊前隊長陳偉豪向《香港01》記者表示，張家朗奪冠無疑是對香港體育界的一大鼓舞，但從體育政策角度，政府應該想清楚如何保障運動員生活，讓他們專心訓練，不用為生計發愁，希望官方不要歡慶一輪過後，「三分鐘熱度」忘了保障運動員。



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陳肇麒批港府：冇獎牌就企後排 攞到獎牌就企最前

香港政府於2011年至2014年，每年額外撥2,000萬元予足總推行「鳳凰計劃」，為期3年，及後轉型為《五年策略計劃 力爭上游 萬眾一心》計劃，不過多年來足球發展被指成效不彰。此外，有媒體近年陸續揭發足總出現「糊塗帳」問題，包括足總審計委員會無故「消失」，5年沒有開會；薪酬開支年年膨脹等等。

2009年東亞運奪冠功臣、前港隊鋒將陳肇麒，昨晚在社交網寫道：「首先恭喜張家朗，睇下今次邊個衝出嚟影相再講要重點項目，起幾多個場館，再重點培訓年青劍擊運動員。」他指運動需要長遠資助，而非「有獎牌先資助，冇獎牌就冇資助」，政府目光應放遠一點，而不是「冇獎牌就企後排，攞到獎牌就企最前」，更稱這方面他有「親身感受」，似乎對港府支援體育政策有眾多不滿。

陳偉豪：有獎牌才會獲重視 政策思維有商榷空間

陳偉豪向《香港01》記者解釋，政府對體育項目的支援，一向先視乎成績，例如足球成績欠缺突破，就被剔除在體育學院的精英體育項目以外，但這是「雞先定蛋先」問題，認為此政策思維有商榷空間，「明明足球是最受歡迎的運動，怎麼可能這樣對待呢？」

他又指，當年港府推出「鳳凰計劃」其實並未對症下藥，認為體育項目最缺的未必是資源，而是度身訂造照顧運動員生活，因對於運動員來說，最大的問題在於生活上的支援，可否讓他們專心投入訓練，為香港爭光，但政府這方面似乎未有照顧運動員切身需要：「例如會否得到某個成績，至少給予他有一個公屋單位？（張）家朗可能本身家庭經濟條件不算差，但其他運動員又如何呢？相信如果他不是取得金牌，政府都未必會重視他。」

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東方龍獅門將葉鴻輝。（資料圖片）

葉鴻輝：資源未必直接惠及球員

另一名2009年東亞運冠軍隊功臣、東方龍獅門將葉鴻輝表示，「有成績先有資助」，是本地體育界長久以來的大原則，「主要睇你有冇繼續拎獎牌」。

至於政府投放資源的去向，他指足球與其他運動情況有別：「始終足球有職業運動員，我們有所屬球會，是私人公司，很難直接資助一間商業機構，始終需要經過一些中介（指足總）。」他認為資源交由足總統籌後，有時未必能直接惠及球員。