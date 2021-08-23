新冠肺炎｜外傭中介籲竹篙灣代檢疫酒店　菲傭天價月薪有望降4成

港府下周一（30日）起批准完成接種兩劑新冠疫苗的菲律賓傭工入境香港，但需出示當地檢疫局發出的疫苗接種證明。香港僱傭代理協會主席張結民預計有多達4000至5000名菲傭在新安排下可來港工作，若進度理想可紓緩外傭荒，月薪有望從「天價」近8000元回落約4成至5000元。

新安排下，抵港外傭需集中到一至兩間指定酒店檢疫，但張結民與香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭均支持以竹篙灣檢疫中心取代檢疫酒店，或可減省每日數百至過千元檢疫酒店房租，一方面減輕僱主成本，也可降低在檢疫酒店感染風險。



僱傭代理協會主席張結民表示，建議讓外傭來港前於當地接種疫苗。（資料圖片）

僅兩至三間檢疫酒店難消化排隊外傭

張結民指，業內估計約有4000至5000名菲傭正等待來港，他現時難以預估最終有多少菲傭能順利在新安排下來港，因要視乎政府開放多少檢疫酒店的名額，「如果得兩三間酒店、一日得200間房，一定即刻full晒，有排消化。」

張結民贊同於以竹篙灣檢疫中心取代檢疫酒店，這樣僱主無需花費上萬元的隔離酒店費用，只需承擔食物及交通部分，相對輕鬆許多。

外傭荒下，有菲傭月薪被搶高至近8000元。張結民解釋，雖然外傭的基本工資是4630元，但請人難下，目前想請外傭，最基本也要6000元一個月。他預料，如果新一批外傭悉數來港，需求緊張將紓援，被搶高的月薪亦會下調，「應該可以回落至5000元。」

廖翠蘭認為應該以竹篙灣檢疫中心取代酒店。（資料圖片）

竹篙灣檢疫減酒店交叉感染風險

廖翠蘭亦認同在竹篙灣檢疫，除了成本問題之外，亦可避免在酒店內交叉感染。不過她指未必一下子有許多外傭能到港，仍要視乎港府的政策如何實施。她表示，菲傭需要打完兩針等完14天才可以申請黃卡，且人要抵達馬尼拉後再來港，每一種個案的時間都需要逾月。

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