近7000外傭等到港　業界憂倘集中一至兩間酒店檢疫　需十個月消化

撰文：曾凱欣
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勞工及福利局正與菲律賓及印尼當局商討，讓外傭完成接種新冠疫苗後來港工作。當局指，現時討論進展良好，計劃最快下周公布外傭來港安排。
新安排下，抵港外傭需集中到一至兩間指定酒店檢疫。香港僱傭公會主席陳東風指，現時有約7,000名外傭已取得簽證，但因疫情問題滯留當地未能來港，預料供外傭集中檢疫的指定酒店，為房價300至500元的中下價酒店，料只可提供300至500間房。若要處理全部7,000名外傭，恐怕需時10個月才能完全消化，憂僱主仍需苦等一段長時間。

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港府透露，現正與菲律賓和印尼駐港總領事館，就確認當地接種疫苗紀錄真確問題的討論進展良好，期望可於下周達成共識，並公布相關安排。勞工處早前與主要菲律賓及印尼駐港總領事館，在確認外傭於於地接種新冠疫苗紀錄的真確性作商討，亦計劃新安排下，抵港外傭需集中到一至兩間酒店接受檢疫。

港府已就疫苗證書樣本及內容與菲、印達共識

香港僱傭公會主席陳東風預計，現時有約7,000名外傭已取得簽證，但因疫情問題滯留當地未能來港，整個業界都期望政府與菲印當局盡快達成協議。他透露，港府在疫苗證書上，已分別與菲律賓及印尼政府，基於世衞建議就證書樣本及內容達成共識，包括要求證書上個人資料須與護照相同、清楚列明接種疫苗種類、時間及接種診所等。另外，政府亦就核實內容途徑與菲、印兩國討論，確保有真偽存疑時，可向當局查詢。

香港僱傭公會主席陳東風預計，現時有約7,000名外傭已取得簽證，但因疫情問題滯留當地未能來港。（資料圖片）

業界憂指定檢疫酒店規模細　需時消化等候到港外傭

當局計劃要求新來港外傭，需集中於一至兩間酒店進行檢疫。陳東風表示對做法不理解，又指以往抵港人士，包括外傭同樣可入住指定檢疫酒店，擔心將外傭「集中管理」的做法會惹歧視爭議。

陳預料，供新來港外傭檢疫的指定酒店，將會為房價300至500元的中下價酒店，惟該類酒店平均只可提供300至500間房；若要處理全部逾7,000名的新申請外傭，恐怕至少需要十個月時間才能消化，「同（僱主）期望好大落差」，建議當局可提供更多指定檢疫酒店。

陳東風續指，若相關措施下周公布，外傭需符合所有條件方可來港，包括打齊疫苗、取得疫苗證書、在當地完成檢測等，僱主亦需為其預訂酒店及機票。他直言，「訂酒店機票呢部分最難，航空公司有部份唔飛，甚至一星期一班機」，加上檢疫酒店安排，相信可順利來港的外傭並不多。

本港對菲律賓及印尼航班實施「熔斷機制」後，外傭未能來港。（資料圖片）

近期有部份輸入個案，雖已接種疫苗但抵埗後仍發現確診。陳東風認為，港府容許已接種疫苗的傭工來港工作，前提是要求外傭完成接種兩劑疫苗，外傭亦需在出發前取得陰性檢測證明，以及來港後需做檢測和在酒店檢疫21日，相信「再有漏網之魚嘅機會非常低，（大眾）唔需要太擔心。」

外傭抵港後確診　僱主需承擔醫療費

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，有僱主因外傭未能到港，索性辭職全心照顧子女，甚至交由長輩代為「湊孫」。

雖然外傭中介公司希望政府盡快公布措施，但她擔心，外傭來港時，有機會因「打咗針唔識保護自己，覺得可以除口罩、喺飛機食嘢」。有外傭亦曾向她表示，當地有出現「假針」情況，故認為政府需在感染風險小心處理，例如確保外傭接種疫苗真偽等。她又認為，政府有責任提醒僱主，若萬一外傭抵港後確診，僱主需承擔責任及醫療費用。

本港對菲律賓及印尼航班實施「熔斷機制」後，外傭未能來港。（資料圖片）

機票、檢測費及檢疫酒店全部成本料已需近兩萬元

得成女傭僱傭中心董事總經理廖翠蘭表示，政府有與業界就相關措施討論，菲、印政府亦已「做足要求」，現階段要待港府公布，近日已收到不少客人查詢。她又透露，單是得成僱傭中心，已有400至500名外傭，因疫情關係滯留當地。她認為當局若可盡快公布措施是好事。

廖亦指，外傭來港的機票、檢測費及檢疫酒店費用，均由僱主承擔，相關開支幾乎需近兩萬元。業界與港府洽談期間，已要求當局盡量尋找房價較便宜的酒店供外傭集中檢疫，「機票已比平時貴，有同政府講搵平啲（檢疫酒店）。」

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