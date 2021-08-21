新冠肺炎｜ 政府最快下周公布在菲律賓印尼打疫苗外傭來港安排

繼本月9日放寬措施讓曾在港接種疫苗的傭工返港，在當地接種疫苗的傭工也即將有望獲批來港工作。勞工處昨（20）日回覆香港01查詢稱，政府與菲律賓和印尼駐港總領事館就確認當地接種疫苗紀錄的真確性的討論進展良好，可望於下周達成共識後公布相關安排。此外，政府計劃安排這些外傭集中於一至兩間酒店接受檢疫，並正商討細節。在確定安排後，政府會另行公布詳情。



本港對菲律賓及印尼航班實施「熔斷機制」後，外傭未能來港。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府月前因應輸入個案禁止菲律賓及印尼在内多國航班抵港，令本港出現「傭工荒」，更有女性要辭職照顧家庭。

政府8月初調整入境防控措施，所有已完成疫苗接種並持有認可接種疫苗紀錄的香港居民，包括外傭，但他們所持接種疫苗紀錄須由香港、內地，或經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家之醫療機構或政府相關主管當局發出。從8月9日起外傭若已在香港完成接種疫苗，持有預定起飛前72小時內進行的檢測陰性結果證明，以及指定檢疫酒店預訂房間的確認書即可登機來港。

然而菲律賓等地沒有中央系統發出的接種紀錄，難以確認在當地接種哪款疫苗，使輸入更多傭工的安排受阻。

勞工處隨即著手與主要外傭輸出國菲律賓、印尼駐港總領事館，商討如何確認外傭在當地接種新冠疫苗紀錄的真確性，令當地未持有認可接種疫苗紀錄的外傭可來港。政府亦計劃安排這些外傭集中到一至兩間酒店接受檢疫。