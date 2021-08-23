無業漢涉姦前度　女事主指被告曾強行性交時求婚　陪審團裁全罪脫

分手後仍與前度保持性關係的無業漢，提出訂酒店與女方慶祝生日被拒，涉向女方動粗，包括強迫女方喝紅酒，女方喝少許即被威嚇將酒樽插入下體，後來亦涉強姦了對方。女事主亦曾向警透露事件，指無業漢曾在另一次強行與她性交的情況下向她求婚，她當時亦原諒了他。無業漢否認強姦、非法禁錮及襲擊等5罪，陪審團經商議後裁定他全部罪名不成立。



被告蔡偉強（57歲，無業）被控於‪2019年10月20日至11月12日‬期間，兩度在沙田單位強姦及襲擊女子X，更非法禁錮X。

分手後仍維持性關係

控方案情指，被告與案發時40歲的女事主X分手後，仍維持性關係。2019年11月11日晚，被告突然進入她的家中，提議定酒店替她慶祝生日。她拒絕被告後，被告發怒並開始動粗，包括大力掐頸、掌摑她。

指X飲得少用紅酒指向女方下體

被告又曾拿出紅酒要求她喝，由於她當時姿勢是趴在床上，於是只喝到一小口，被告不滿她「飲咁少」，更將紅酒指向其下體，問她是否想他將酒樽插入下體，X當時哭著搖頭說「唔好」，並大口喝了兩口。

拿帶漂白水毛巾遞向X

被告後來又拿電話稱要拍攝X私處，亦將帶有漂白水味的毛巾遞向她。稍後時又一改態度，向X認錯，兼拿出開山刀叫對方殺死自己。

曾問事主為何咁憎他

被告接著便要求要與X性交，X其實並不願意，但擔心反抗會再遭被告襲擊，於是二人開始性交。性交期間，被告更向她說：「點解你咁憎我，下面都會濕？」過程中X曾叫痛及哭泣。

曾在強行作性為期間求婚

事後X報警時再透露另一次強姦事件，又稱被告在強姦她期間，向她求婚，但她沒有答應，當次她未有報警，因為覺得被告只是因為愛她，而她當時原諒了被告。

案件編號：HCCC187/2020