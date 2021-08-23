男警涉經營賭檔被控與同案12人提堂　7人認罪包括兩女認協助經營

男警涉嫌經營賭檔，與在場多人一同被捕，男警被控經營賭博場所受查及被停職，他被控營運受禁群組聚集的處所等罪，與同案合共13名被告，今（23日）在九龍城法院提堂，其中7人認罪，當中兩名年輕女子認協助管理賭場，男警等6人則押後至10月11日答辯，期間准繼續保釋。



3名認罪女被告未滿25歲

主任裁判官嚴舜儀指本案非一般的賭博，不但涉及大量現金，期間亦有人試圖阻撓警員入場及逃走，她會先為年紀低於25歲的3名女被告索取感化官報告，以了解其犯案動機再作判刑，押後至9月7日判刑，其餘認罪4男，則判罰款1000元。

男被告吳衍鋒被控經營非法賭檔，，及違反營運進行受禁群組聚集的處所罪。(劉安琪攝)

男警與2男被控經營賭博場所

5名稍後答辯的被告：吳衍鋒(報稱公務員的警員，29歲)、江永琛（無業，29歲）及黃俊朗（學生，24歲），同被控於經營賭博場所，及違反營運進行受禁群組聚集的處所罪，指他們於2021年4月10日，在觀塘時運工業大廈一單位內，營辦賭場，並身為控制進行受禁輩組聚集的處所的人，明知而容許該受禁羣組聚集進行。

另兩女1男被告涉協助管理賭場及阻差

另兩名女被告：楊穎琪（女文員，24歲）、及周衍彤（女導師，21歲）則被控一項協助管理賭場：並有一名男被告楊梓豐（保險從業員，30歲）被控阻差，指他於同日同地，阻撓根據賭博條例獲授權的警務人員，即警員10731陳汶浩，進入授權書內指明的處所或場所。

兩年輕女被告認協助管理賭場

七名認罪的被告中，梁心蔚（女學生，19歲）、彭巧兒（女學生，19歲）及鐘傳龍（無業，36歲）承認一項協助管理賭場；另被告錢浩賢（無業，25歲）、蔡百凌（貨車司機，27歲）、陳如彬（設計師，28歲）、黃煒瑩（女，無業，20歲），同被控一項在賭場內賭博罪。當中錢、蔡、陳三人判罰款1千元。其餘被告則分別索取感化及社會服務令報告。

另有3案有30人認罪

涉及同一事件的還有另外3案共35名被告，分別被控協助管理賭場及在賭場內賭博罪，其中30人承認控罪，當中25歲或以上的被告被判罰1000港元，25歲以下人士則先索取感化報告，分別押後至9月6日及7日再作判刑。

案件編號：KCCC2406/ 2021