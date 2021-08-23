新冠疫苗｜預約打針重上「萬人關」　欠104萬才有得抽第二間凱滙

本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展至今（23日）共第179日，社區接種中心為市民打首劑只餘38日。今日新增2.7萬人打首劑疫苗，累計接種總數近396萬人，佔12歳及以上人口58.7%。預約接種人數在連跌6日後反升，重返「萬人大關」，有11,200人。

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約396萬人已打針 比率升至58.7%

政府公布，截至今日晚上8時的過去24小時，共有約59,700人接種疫苗，較昨日（22日）多9,500人。接種人士當中，有41,500人是接種復必泰疫苗（BioNTech），而18,300人是接種科興疫苗。

今日有27,000人接第一劑，佔總數 45.2%，餘下則打第二劑。當中19,500人打復必泰、7,500人打科興。

接種計劃開展以來，港府已為參與計劃人士接種共約7,113,800劑疫苗。累計有3,955,900人接種首劑疫苗，佔12歳及以上人口58.7%，當中2,484,400人接種復必泰，以及1,471,500人接種科興；當中3,157,900人已打第二劑。

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預約接種人數方面經連續6日下跌後回升，今日有11,200人預約，較昨日多2,100人。

8人昨打針後副作用入院

昨日共有8宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，1人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。

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