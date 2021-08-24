跨境學童｜租金貴僅一至兩成來港居住　家長冀重推點對點跨境交通

受疫情影響，中港兩地通關無期，跨境學童無法到港上面授課堂，特首林鄭月娥日前表示會要求教育局研究。深港跨境學童家長會主席黃菁葒今（24日）早在港台節目稱，跨境學生長期上網課，失去群體生活，考試成績一落千丈。她指，只有一至兩成跨境學生與家長來港同住，期望當局可重推「點對點」跨境交通安排，亦建議讓跨境學生在內地一起上網課。

廣東長虹旅遊客運負責人蔡永發認為，去年「點對點」旅遊巴運作很暢順，現時本港持續本地零確診，有條件讓高年級跨境學生恢復面授課。



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深港跨境學童家長會主席黃菁葒表示，跨境學生目前只能上網課，或者搬到香港居住，但不少家長無法承擔昂貴租金，亦有家長不想與其他家人分隔兩地。她指，只有一至兩成跨境學生與家長來港同住，她與兩名子女已來港，認為生活開支壓力大，至少需額外承擔7,000至8,000元租金。

黃菁葒續說，跨境學生長期上網課，失去群體生活；在無人督促情況下，他們容易變得懶散，「8點15分上堂，佢哋8點14分先起身，又欠交好多功課。佢哋集中力好差，電腦下放平板電腦同人傾偈。」不少跨境學生去年的考試成績一落千丈。

望以點對點跨境交通准跨境生來港上面授課

去年港府曾推出「點對點」跨境交通讓學生上學，黃表示，最初不少家長擔心疫情，後來發現很安全，可惜最後推行18日，便因本港疫情告吹。她期望港府可重推此安排，亦建議當局在內地找地方，讓跨境學生一起上網課。

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廣東長虹旅遊客運負責人蔡永發稱，現時本港持續本地零確診，有條件讓高年級跨境學生恢復面授課。他去年曾協助提供「點對點」旅遊巴服務，但因封關安排，公司暫時轉做其他生意，坦言在短時間內集合司機人手「有少少困難」。他憶述，去年「點對點」旅遊巴運作暢順，學生沒有遲到，情況理想。當時他公司每日接送百多名跨境學生，兩個關口合共約有4,000名學生。