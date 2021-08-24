護協主席：去年調查逾半護士考慮移民　危重病科受影響憂青黃不接

本港公院醫護人手緊張，為挽留人才，據悉醫管局將於下月底提議，將員工退休年齡由60歲提高至65歲。香港護士協會主席源志敏今（24日）早在港台節目稱，去年11月該會的調查顯示，53%受訪護士正考慮移民，當中七成人入職5至10年，而危重病科最受影響。

被問到延長退休年齡能否紓緩離職情況，源志敏相信同事普遍歡迎，不過亦有人擔心影響晉升機會。

醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲表示，同事普遍歡迎醫管局延長退休年齡，希望條款增加彈性，並向員工提供醫療保障。



源志敏形容移民的情況有如當年「97移民潮」，擔心若護士移民風氣持續，本港將有可能失去具有一定醫護經驗的同業。（馬煒傑攝）

源志敏稱，對於護士流失情況不感意外。護協去年11月曾進行問卷調查，收集700多個回應，當時53%受訪者表示正考慮移民，他認為問題需要正視。他續說，希望移民的護士當中，七成人入職5至10年，經驗較豐富，最受影響是危重病科，包括深切治療部。他稱，香港護士專業水準高、口碑好，大部份訓練以英文溝通，西方國家多數承認，形容十分「搶手」。他預計本港將出現護士青黃不接問題，港府需加強大學及專科護士培訓 。

被問到延長退休年齡能否紓緩離職情況，源志敏直言「去做總好過唔做」，相信同事普遍歡迎。他續說，有護士擔心此安排影響晉升機會，不過他相信醫管局做好安排，能解決問題。

醫管局將於下月底提議，將員工退休年齡由60歲提高至65歲。（張浩維攝）

支援職系約5%至10%人手離職

醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲表示，支援職系包括文員、清潔員、運輸員及病人助理等，約有5%至一成員工離職，文職同事離職較多，原因包括退休及與子女移民等。她指，同事離職對病房運作構成影響，因病房工作量大，「請人唔係好難，要熟習病房運作就要3個月，先熟手啲。」

現時醫管局規定60歲退休，吳偉玲稱，重聘需要每年接受評估，亦要視乎上司是否需要該崗位。有同事需等待一個月通知，期間已放棄重聘計劃。而退休重聘合約的年假由21日減至10天，「年紀大嘅休息時間少咗，我覺得唔係幾好。」她表示，同事普遍歡迎醫管局延長退休年齡至65歲，希望條款增加彈性，並向員工提供醫療保障。