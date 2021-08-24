新冠肺炎｜增7輸入帶變種病毒　阿聯酋航空迪拜、曼谷機禁飛兩周

新冠肺炎輸入個案持續，本港今日（24日）新增7宗輸入個案，全部帶有L452R變種病毒，分別由立陶宛、巴基斯坦及土耳其抵港，當中五人早前已在港接種兩劑新冠疫苗。

另外，衞生署指出由於阿聯酋航空早前從迪拜、泰國曼谷飛抵香港的航班（EK384）中，合共有5名乘客確診，該署禁止阿聯酋航空營運的客機在即日起至9月6日期間從迪拜和曼谷着陸香港。



▼8月20日起入境檢疫安排▼



+ 2

本港今日新增七宗輸入個案，首宗個案涉及一名9歲男童（#12064）8月19日乘搭AY101航班從立陶宛抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店檢疫期間確診。第二至六宗個案（#12065至12069）8月22日息搭EK384由巴基斯坦抵港，患者6至34歲有親戚關係。第七宗個案（#12070）56歲女患者乘搭TK083由土耳其抵港，在赤鱲角富豪機場酒店檢疫時確診。

資料顯示，有五人早前曾經在港接種兩劑疫苗，當中四人接種復必泰、一人接種科興。其中接種科興的56歲女士從土耳其抵港，她7月13日在香港的血液樣本檢測中，驗出到抗體呈陽性。

阿聯酋航空迪拜、曼谷航班禁飛兩周

由於阿聯酋航空營運於8月22日，由迪拜和泰國曼谷飛抵香港的航班EK384中有五名乘客確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》，禁止阿聯酋航空營運的客機在今日至9月6日期間從迪拜和曼谷着陸香港。

▼8.23上水鳳溪第一小學為小二至小六學生舉行首天適應班▼

