機師檢疫期離家買日用品囚10天　高院法官指過重判改罰款1.5萬

撰文：朱棨新
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男機師去年3月從外地回港在家中隔離時，發現家中沒有食物，遂到附近超市購買日用品，卻被人發現他配戴著電子手環，他早前承認未獲授權人員許可而離開檢疫地點罪，被判囚10天。機師不服判刑提上訴。高等法院法官今(24日)頒下判辭指原審裁判官未考慮判囚對機師工作或造成影響，或會令他失去工作，從而需轉投其他行業。認為監禁10天屬明顯過重，改判機師罰款1.5萬元。

上訴人Hurek Simon，40歲。他早前已獲裁定上訴得直，法庭今下判辭解釋理由。

被發現戴電子手環遭揭發

案情指，上訴人於去年3月25日早上近8時在機場入境。他需自當天起遵守檢疫令，在其西營盤住所隔離至4月7日。惟他當日早上10時半，在西營盤一間超市被人發現他戴著電子手環和口罩出現，警員到場查問，上訴人稱他返家後，再到超市購買日用品。調查發現，他未授權人員許可而離開檢疫地點。

求情稱回家發現沒有食物

法官在判辭指，同意確保公眾健康的重要性，惟根據上訴人在裁判法院時的求情，他返家後發現沒有食物，才愚蠢地決定到附近的店舖購物。但原審裁判官未有考慮上訴人只是在檢疫令剛開始時違令檢疫令，他外出亦只是購買日用品，且上訴人當時亦有配戴口罩。

飛行執照或會因被判囚而遭停牌

此外，原審裁判官亦未有考慮判囚對上訴人工作的影響。法官指，即使一個短至10天的刑期，亦可令他的飛行執照被「停牌」，從而令他失去工作，其機師生涯亦可能因此完結，上訴人便需轉投其他行業。法官認為，是次判刑屬明顯過重，裁上訴人上訴得直，改判罰款1.5萬元。

案件編號：HCMA42/2021

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