實習生計劃逾千人報名　失業青年嘆搵工難　冀獲機會突破自己

僱員再培訓局推出「20 x 50 實習生計劃」，為15至24歲青年及50歲以上人士提供一個月實習機會，該計劃今日（4日）舉行面試日。

有失業一年的年青求職者欲應徵遊戲測試工作，表示過去一年搵工難，而由於對資訊科技及遊戲開發有興趣，希望參加計劃突破自己，故把握機會前來面試。



僱員再培訓局主席余鵬春表示，疫情導致青年人失業率增加，今年推出「20 x 50 實習生計劃」，擴大服務對象至青年人。(歐嘉樂攝)

僱員再培訓局過去兩年舉辦「後50實習計劃」，推動50歲或以上人士透過短期實習，裝備工作技能及心態，同時推動更多企業聘用「後50」。

僱員再培訓局主席余鵬春指，疫情導致青年人失業率上升，且市場面對人口老化及勞動力萎縮問題，故與勞工處「展翅青見計劃」及「工作試驗計劃」合作，今年新推「20 x 50 實習生計劃」，擴大服務對象至青年人。

現年24歲的林先生今日到面試日應徵遊戲測試工作，他表示過去一年求職有難度，已失業一年。（歐嘉樂攝）

失業一年求職難 冀突破自己

24歲的林先生今日到面試日應徵遊戲測試工作，他表示失業一年，過去一年曾積極搵工，但有難度。他對遊戲開發有興趣，失業期間曾自費學習程式設計，表示希望通過計劃尋找相關工作，突破自己。他稱面試過後感覺不錯，家人亦支持他參與計劃。

同樣應徵遊戲測試工作的阿聰23歲，今日在母親陪同下出席面試日。他原本從事物流運輸行業，因欲轉換新環境而離職，希望嘗試文職工作，透過訓練及發掘長處。其母林女士認為計劃合作機構多，希望兒子把握機會，又指兒子面試表現不錯。

史女士去年參加「後50·實習計劃」，實習一個月後成功獲公司聘用為正式行政助理。（歐嘉樂攝）

有參加者實習後成功獲聘 籲「後50」把握機會

從事會計工作40年的史女士，去年因疫情被公司要求退休，其後參加「後50實習計劃」，實習一個月後成功獲新公司正式聘用為行政助理。她坦言雖有相關工作經驗，但在電腦應用上較慢，要與年輕人互相幫助並融合。她呼籲其他「後50」不要因年齡限制而放棄學習及工作機會，應把握機會發揮所長，跟年輕人保持交流。

計劃今日（4日）舉行面試日，現場設有查詢處、展板，及面試區，人流不算多。（歐嘉樂攝）

逾300個職位暫收過千申請 實習生最多可獲8800元津貼

「20 x 50 實習生計劃」今年新增15至24歲人士對服務對象，總共提供逾300個職位，與超過70間機構合作。獲聘實習生將於今年九至十一月進行為期一個月的實習，再培訓局會提供保險及最多8800元的津貼和獎金。

余鵬春指現時已收到過千份申請，「後50」組別申請經已額滿，青年人組別有少量餘額，有興趣人士可於8月31日前申請，他鼓勵市民把握最後機會。

對來年計劃，再培訓局行政總裁吳國強表示當局每年都會進行檢討，未來會按經濟變化及市場需要作調整。