開學了｜港鐵推網上申請及延續學生八達通乘車優惠　圖解辦理程序

開學在即，港鐵宣布新學年起，合資格的全日制中、小學生及大專生可透過港鐵流動應用程式以及港鐵網站，延續個人八達通的「學生身份」，繼續享用學生乘車優惠，申請人毋須如以往遞交實體表格到車站客務中心。



以往無論是新申請或延續學生八達通「學生身份」，都需要先填寫實體申請表，並交回學校蓋印，再將表格交到港鐵車站客務中心。

新學年起，港鐵推出新措施，同學只需簡單幾個步驟即可延續或申請學生個人八達通，包括可以到MTR Mobile 應用程式或港鐵網站遞交網上申請，並在八達通App啟動「學生身份」完成程序，相關電子平台將於9月1日「開學日」上午九時起啟用。

申請步驟：

1. 開啟MTR Mobile選擇「學生乘車優惠」或前往「港鐵學生乘車優惠計劃網站」

2. 選擇「新申請」或「延續個人八達通上『學生身份』」

3. 閱讀相關收集個人資料聲明及其餘細則

4. 填寫學校資料、個人資料等

5. 上載學生證核實身份（若中一同學未領取學生證可於稍後時間後補）

6. 新申請者須上載一張彩色證件相

7. 若未滿十八歲的同學需要填寫監護人資料



新申請人須繳90元費用 續期約1至2星期收到確認通知

新申請學生個人八達通的同學，可於網上以信用卡繳交90元申請費，或到客務中心交費，新八達通將會以郵寄形式，在一個月內寄到家中。另外，信件內會附帶QR code，同學以電話掃描連結到八達通應用程式後，即可用NFC拍卡功能完成申請程序，毋須前往港鐵客務中心。

至於延續學生八達通的同學，申請獲確認後，將會於一至兩星期收到電郵通知，電郵內會附上連結即可透過八達通應用程式NFC拍卡功能完成申請程序，若同學電話未有設NFC功能，亦可到客服中心完成程序。

有份試用計劃的中華基金中學，校長何廸信認為，港鐵推行網上平台後，能有效節省行政手續及時間。（李澤彤攝）

涵蓋1300間學校 料約21萬學生受惠

港鐵公司總經理—市務及客戶體驗梁靜雯指，去年港鐵率先讓合資格中、小學試用電子渠道申請延續個人八達通上的「學生身份」，七萬名中、小學生中，近六成人選擇透過電子平台辦理手續。

她續指，現時有近40萬學生持有或合資格申請學生八達通，今年計劃會擴展至全港中、小學及大專院校，現時計劃將涵蓋1300間學校，預料約21萬學生可受惠。

有份試用計劃的中華基金中學，校長何廸信表示，以往學校每年會收到至少300份學生個人八達通申請表格，教職員需要逐一為同學蓋印。他認為，港鐵推行網上平台後，能有效節省行政手續及時間。