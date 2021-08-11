港鐵送飛｜送10萬免費車程慶港將奧運佳績　一個半小時全數派完

東京奧運落幕，本港運動員歷史性奪得1金2銀3銅，港鐵為慶祝港將佳績，送出10萬張單程車票，市民今（11日）下午2時起可以使用港鐵手機應用程式登記，先到先得。成功領取車票的乘客，需要於明年1月31日或之前到指定港鐵站的數碼服務站，或經八達通的手機應用程式領取免費本地單程車程。

《香港01》記者實測，在搶飛首一小時多次進入頁面均顯示系統繁忙，至下午3時半，港鐵表示10萬張單程票已全數派發。港鐵facebook專頁有大批未能領取免費車程的網民留言，不滿花費近一小時仍未能進入搶飛頁面，反建議港鐵「全港免費搭車一日仲好」。



市民若想領取免費車票，必須先成為MTR Mobile登記用戶，並於今午2時起，進入程式內領取相關獎賞的頁面。每名登記用戶最多可獲得一程免費車程。成功搶到免費車程的用戶，不能直接使用，而須在明年1月31日前，帶同MTR Mobile登記賬戶及有效八達通，到指定港鐵站，經數碼服務站或於八達通APP領取。

有用戶反映，在下午兩時前，登入MTR Mobile已有困難。《香港01》記者實測，下午一時許仍能登入MTR Mobile程式，進入搶飛頁面仍暢通無阻。惟臨近兩時開始搶飛時間，登入程式已有困難，進入搶飛頁面亦多次顯示，「系統現正繁忙，請再嘗試」。

一個半鐘內派完 網民反建議港鐵辦免費乘車日

記者在一個小時內不斷刷新頁面，最終未能領取優惠。而成功領取優惠的人，則會彈出「恭喜！你已成功換領」的頁面。至下午約3時半，即開始登記約一個半小時後，MTR Mobile便有告示宣布，10萬個免費本地車程已派發完畢，感謝用戶支持。

大批未成功搶飛的網民，則在港鐵facebook專頁留言，批評花費57分鐘才能載入頁面領取優惠，形容是浪費時間，令人失望。網民反建議港鐵利用新系統供市民搶飛，或者索性更慷慨，為全港市民提供一日免費乘搭，才能普天同慶。

▼數碼服務站領取方式▼



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▼經八達通APP領取方式▼

