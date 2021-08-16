港鐵下周一起加強服務　早上繁忙時段　東鐵大埔至紅磡3分鐘一班

新學年開學在即，港鐵宣布下周一（23日）起，分兩階段加強東鐵綫、屯馬綫及將軍澳綫列車服務，每周增加超過470班車。其中，東鐵綫早上繁忙時段將增加南行短途班次，平日早上繁忙時段由大埔墟至紅磡站的列車服務加密至約 3 分鐘一班車。



屯馬綫方面，港鐵將由本月30日起加強服務，平日晚上繁忙時段由尖東至屯門站的路段會增加額外班次至約 3.3 分鐘一班車，全綫平日晚上、周末及公眾假期部份非繁忙時段的列車服務則會加密至約 4.7 至 6 分鐘一班車。



▼屯馬線紅磡站▼



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東鐵平日日間非繁忙時段 加密至約6分鐘一班車

為配合東鐵綫新列車逐步投入服務，方便市民出行，東鐵綫將於本月23日起加強列車服務，於早上繁忙時段增加南行短途班次,將平日早上繁忙時段由大埔墟至紅磡站的列車服務加密至約 3 分鐘一班車。此外,平日日間非繁忙時段、週末和公眾假期大部分時間的班次亦會加密至約6分鐘一班車。

屯馬綫服務8.30起加強 晚上時段尖東至屯門 3.3 分鐘一班

另外，港鐵指屯馬綫於今年6月全綫通車後，乘客有更多路綫選擇,為東鐵綫帶來分流作用，有助紓緩東鐵綫早上繁忙時間最繁忙路段(大圍至九龍塘站)的客流。屯馬綫通車後,乘客出行模式亦有所轉變，平日放工時間有較多乘客使用屯馬綫由市區返回新界西北地區。為配合乘客需要，公司將由8月30日（周一）起加強屯馬綫列車服務，平日晚上繁忙時段由尖東至屯門站的路段會增加額外班次,令該路段的列車班次增加至約 3.3 分鐘一班車，而全綫平日晚上、週末及公眾假期部份非繁忙時段的列車服務則會加密至約 4.7 至 6 分鐘一班車。

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另外,為配合將軍澳綫沿綫社區發展所帶來的乘客需求，由8月30日起,，公司會加強平日、週末及公眾假期非繁忙時段往來調景嶺及康城站的列車班次，由約 12 分鐘加密至約 8.2 至 10 分鐘一班車。將軍澳綫往來北角及寶琳站的列車班次，亦會於平日大部分非繁忙時段加強至約每 5 分鐘一班車。