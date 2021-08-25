「影意志」不獲續租　賽馬會創意藝術中心︰分配有限資源的決定

電影《理大圍城》發行商「影意志」繼早前被藝發局終止年度資助，周一(23日)傳出位於石硤尾賽馬會創意藝術中心的工作室也不獲續約，引起各方關注。賽馬會創意藝術中心（JCCAC）回覆《香港01》查詢指，因求過於供而必須確保維持一定流轉率；任何續租申請結果，只代表分配有限資源的決定，而並非對任何藝術工作者或藝術團體的評價或判斷。
JCCAC回覆查詢時表示，不方便評論個別租戶的租約問題，但強調所有租約事務，包括是否續租，均由董事局授權的租務專責委員會（租委會）負責。根據合約，JCCAC並無任何續租或提供續租機會的責任。
JCCAC方面表示，以較相宜租金提供的「藝術學生／畢業生」和「藝術家／藝團」類別工作室單位，因求過於供而必須確保維持一定流轉率；有關政策自2016年公布後，一直維持每年合共不少於15%（約18個租戶）的流轉，讓其他有需要藝術家和藝術團體亦能分享到租用機會。
JCCAC又指任何一個不續租的決定除全面整體（holistic）地考慮列於「續租申請指引」內的多方面因素，亦需配合董事局制訂的最新發展方向（包括近期公布希望進一步通過藝術工作室的流轉分配，加強聚焦支援視覺藝術的人才培養等）。
因發行《理大圍城》遭終止年度資助
「影意志」今年3月因發行紀錄片《理大圍城》遭建制派狙擊，藝發局其後終止對「影意志」的76萬元年度資助。藝發局主席王英偉在接受傳媒訪問時表示，相關決定由評審委員會、撥款委員會及藝發局大會一同決定，明言「希望不要讓別人覺得創作有美化暴動、分裂或顛覆國家政權的用意。」
藝術總監崔允信本月23日在Facebook表示，影意志不獲賽馬會創意藝術中心（JCCAC）續約，需在12月遷出，正物色新場地，但估計即使搬到其他地方，都會比現時工作室細。
賽馬會創意藝術中心由浸會大學主導，藝發局和香港藝術中心為「策略夥伴」，獲香港賽馬會慈善信託基金資助，民政事務局是其支援機構。
中心昨日回應還稱對於未能給予續約的租戶將要搬離，感不捨和難過。為助暢順過渡，可提供延續現行租約不超過三個月的安排。此外，JCCAC另有較接近市值租金的「機構」類別單位，不定期有空缺會公開招租，未能續租的「藝術家／藝團」租戶如有興趣及符合資格，屆時可考慮另作申請。