「影意志」不獲續租　賽馬會創意藝術中心︰分配有限資源的決定

電影《理大圍城》發行商「影意志」繼早前被藝發局終止年度資助，周一(23日)傳出位於石硤尾賽馬會創意藝術中心的工作室也不獲續約，引起各方關注。賽馬會創意藝術中心（JCCAC）回覆《香港01》查詢指，因求過於供而必須確保維持一定流轉率；任何續租申請結果，只代表分配有限資源的決定，而並非對任何藝術工作者或藝術團體的評價或判斷。



賽馬會創意藝術中心會為藝術家及藝文團體提供價格實惠的工作室及設施。（資料圖片）

JCCAC回覆查詢時表示，不方便評論個別租戶的租約問題，但強調所有租約事務，包括是否續租，均由董事局授權的租務專責委員會（租委會）負責。根據合約，JCCAC並無任何續租或提供續租機會的責任。

JCCAC方面表示，以較相宜租金提供的「藝術學生／畢業生」和「藝術家／藝團」類別工作室單位，因求過於供而必須確保維持一定流轉率；有關政策自2016年公布後，一直維持每年合共不少於15%（約18個租戶）的流轉，讓其他有需要藝術家和藝術團體亦能分享到租用機會。

JCCAC又指任何一個不續租的決定除全面整體（holistic）地考慮列於「續租申請指引」內的多方面因素，亦需配合董事局制訂的最新發展方向（包括近期公布希望進一步通過藝術工作室的流轉分配，加強聚焦支援視覺藝術的人才培養等）。

因發行《理大圍城》遭終止年度資助

「影意志」今年3月因發行紀錄片《理大圍城》遭建制派狙擊，藝發局其後終止對「影意志」的76萬元年度資助。藝發局主席王英偉在接受傳媒訪問時表示，相關決定由評審委員會、撥款委員會及藝發局大會一同決定，明言「希望不要讓別人覺得創作有美化暴動、分裂或顛覆國家政權的用意。」

藝術總監崔允信本月23日在Facebook表示，影意志不獲賽馬會創意藝術中心（JCCAC）續約，需在12月遷出，正物色新場地，但估計即使搬到其他地方，都會比現時工作室細。

《理大圍城》由「香港紀錄片工作者」執導，去年底獲得荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節剪接獎。(發行商「影意志」FB圖片)

賽馬會創意藝術中心由浸會大學主導，藝發局和香港藝術中心為「策略夥伴」，獲香港賽馬會慈善信託基金資助，民政事務局是其支援機構。

中心昨日回應還稱對於未能給予續約的租戶將要搬離，感不捨和難過。為助暢順過渡，可提供延續現行租約不超過三個月的安排。此外，JCCAC另有較接近市值租金的「機構」類別單位，不定期有空缺會公開招租，未能續租的「藝術家／藝團」租戶如有興趣及符合資格，屆時可考慮另作申請。