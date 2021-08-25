電檢條例｜田啟文憂投資者卻步　電影人對「不利」國安詮釋存問號

政府進一步提出修改電檢條例，規定檢查員須考慮影片上映會否「不利於國家安全」，已核准上映的電影亦受限制，賦權政務司司長若認為某影片不利國安，可撤銷其核准證明書，相關電影的影碟亦不可發行及售賣。香港電影工作者總會發言人田啟文形容，修例修文改為「不利於」國家安全，涵蓋面更廣，將有好多演繹方式，業界只能見步行步：「危害同不利於，兩者分別只係攞把刀隊你一嘢定兩嘢。」

不過，立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，在國安法下，電影創作人及經營者都應維護國家安全，相信修例不會影響創作自由，因製作人在剪接程序可做很多調節，譬如刪剪詞語對白，仍然有空間。



馬逢國。（資料圖片）

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國今日（25日）在港台節目表示，政府昨日公布的內容只是立法和加重罰則，與6月說法分別不大。他指，既然國安法已在香港實施，所有人都要遵守，電影創作人和經營者都應維護國家安全。當電影通過審查，製作人反而不用承擔責任，反而給予大家保障。他指明白有人認為條例對創作加以管制，但他認為是更明確釐清責任。

馬逢國相修例不影響創作自由：唔係一刀切

他相信修例不會影響創作自由，因製作人在剪接程序可做很多調節， 譬如刪剪詞語對白，「仍然有空間，唔係一刀切。」 有爭議時，製作人可上訴或提出司法覆核等，不應現時判斷哪些題材不可播。他續說，如整部電影上映無期，真正最受影響的人是投資者，這是發行商要面對的問題，他們應充份考慮。

電影學者憂寒蟬效應 《國產凌凌漆》或也不利國安

浸大傳理及電影學院副教授吳國坤表示，這次修例所用「不利於國家安全」字眼算是「落重辣」，政府月使用的「危害國安」說法指直接、嚴厲批評，而「不利」說法曖昧、廣泛及模糊。他舉例說，喜劇如《國產凌凌漆》含諷刺官員貪污的劇情，明顯不算直接危害國安，但是否不利國安便要視乎檢查員如何詮釋。

他認為條例會為業界帶來寒蟬效應，製作人會變得更謹慎，甚至過度謹慎，需要時間摸索底線。電影製作人生存將更吃力，需設法避開紅線，同時製作具社會意義的電影，題材或會轉移至都市愛情片、文藝片、武俠片等。

吳國坤認為條例對獨立電影製作構成重大打擊，部份電影紀錄以往政治議題，在國安法下的生存空間已相當小，這次修例是再加一重關卡，連光碟等儲存方法均違法。他指，關於弱屬社群等社會議題，仍可製作獨立電影；但倘明顯涉及社會事件，流傳空間便很小，在本地不易放映傳播，可能會轉到外國上映。

+ 3

導演張婉婷不懂理解「不利於」 《表姐你好嘢》能否過關？

資深電影導演張婉婷稱，不懂理解何謂「不利於國家安全」，業界對修例有很多問號，連政府也說不出肯定答案，例如《表姐你好嘢》諷刺喜劇是否能過關。目前沒有違法案例依從，業界不知道哪些電影觸及紅線，她作為導演，會繼續拍攝有感覺、值得拍的事物，不會自我審查。

張婉婷認為發行電影最受影響，因政務司司長將有權延長電影上映，每次最長28日，次數似乎不限。在以往審批過程，最遲35日可開上訴委員會；以後若電影涉及國安問題，政府可直接撤銷上映，司法覆核無了期，必然錯過上映檔期，便會投資失利，令業界擔憂。

田啟文：兩者分別只係攞把刀隊你一嘢定兩嘢

香港電影工作者總會發言人田啟文在商台節目形容，電檢修例修文由6月時「危害」改為「不利於」國家安全，涵蓋面更廣，詮釋權力更闊，因「危害」涉一定形式及行為，但「不利於」將有好多演繹方式，加上當局沒有說明何謂不利國家安全，業界只能見步行步：「不過分別只係攞把刀隊你一嘢定兩嘢。」田啟文相信，修例對傳統電影投資者投資意慾影響不大，但新投資者或「行外」投資者會因多了制肘而卻步。