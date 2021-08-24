電檢條例｜修訂後涉不利國家安全禁播不設上訴　督察可無手令搜查

行政長官及行會通過向立法會提交《電影檢查條例》修訂草案，引入履行《港區國安法》規定，明文規定檢查員在決定電影是否准許上映時，須考慮是否會「不利於國家安全」。新修訂包括檢查員如認為影片涉「不利於國家安全」，可無限期延長28天審查工作時限；有關電影如不准上映，亦不能向審核委員會提出「上訴」。

草案並新增多項權力，包括監督可要求申請人提交上映時間及地點資料；政務司司長有權撤銷已發出的影片核准證明書，亦無訂明追溯期；督察職級基於保護證據免遭銷毁的理由，便可在無法庭手令下搜查任何地方。政府建議有關條例刑罰提高至監禁三年及/或罰款100萬元。



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可無限期考慮上映會否「不利於國家安全」

據當局向立法會提交的修訂草案，主要修訂包括檢查員在決定應否准影片上映，須充分考慮「是否會不利於國家安全」。

以往審查工作不得超逾28天，但修訂條例後，凡監督認為影片涉「不利於國家安全」，需時向電影方索取資料及徵求法律意見， 只要獲局長同意， 可每28天延長時限並無限期考慮是否准上映。

邱騰華︰「危害」與「不利」意思一樣

對於草案字眼由「危害國家安全」改為「不利國家安全」，是否範疇更廣闊，商務及經濟發展局局長邱騰華在記者會上回應指，「危害」與「不利」字眼意思都是一樣，實際處理方法一樣，會向檢查員更新行政指引。

港府月前修訂《電檢條例》檢查員指引，特首林鄭月娥回應時曾指，指創作自由非毫無限制，需在維護國家安全之間作出平衡，深信新指引不會扼殺本港創業產業。(資料圖片)

要交上映時地資料 USB手指亦受規管

草案建議，檢查員可要求影片加入用以提醒觀眾或其家長的指明告示，並賦予監督權力， 要求持有人提供關於其影片的上映的資料， 例如日期、時間和地點。

規管以錄影帶及雷射碟方式發布電影外，建議涵蓋至其他載有電影數碼版本的實物儲存媒體，例如外置記憶體和其他可攜式儲存媒體(即USB手指等)。

督察可無手令搜查及停止上映

如果取得法庭手令「並非合理地切實可行」，或會導致相關證據或材料被毁滅喪失， 賦權督察可在沒有手令下進入和搜查任何地方，並停止未經授權上映或發布影片。

賦權政務司司長禁播已獲准發行電影

修訂草案賦權政務司司長，若司長認為影片的上映會不利於國家安全， 可指示監督撤銷先前發出的核准證明書或豁免證明書。換言之，過去獲准上映的電影，都可能會「改判」為不准上映，當局亦未有訂明追溯期，理論上所有過去幾十年曾上映的電影，經重新審查後可禁映及以任何形式發行。

至於何時才知道哪些已發行電影，被重新界定禁映，邱騰華表示，評級變動會是「有跡可尋」，如當局撤銷了核准證明書，會公開交代，免公眾繼續播映。邱騰華重申，由於未落實條文，目前未有禁播「名單」。

文件不點名批紀錄片刻劃「擾亂公共秩序」行為

不過，當局文件等別提出，《國安法》實施後，有「部分聲稱為紀錄片或以真實事件為基礎的故事」，是「刻劃危害國家安全的行為及活動」，舉例包括「擾亂公共秩序」行為，其判斷「從整體內容、情節及鋪排， 這些電影明顯造成認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動這些行為或活動的客觀效果」。

涉國安問題禁播 不得循現有機制上訴

現行機制下，審核委員會負責覆核監督或檢查員的決定，由局長擔任當然委員， 以及由行政長官委任的九位非公職人員組成。當局建議取消委任非官方成員的指明人數，局長可委任一名公職人員代其出席會議及投票。以及，如電影一旦被評為涉及國家安全問題，不能向審核委員會「上訴」。

邱騰華指，如個案涉及國安法，審核委員會不適宜處理敏感資料，「但任何行政決定都可提出司法覆核。」

提高罰則至監禁三年、罰款100萬元

修例建議，除了主動監察， 對上映未獲豁免或核准的影片施加較重罰則，最高刑罰提高至監禁三年及/或罰款100萬元。

《草案》將於8月27日（本周五）刊憲，並於9月1日（下周三）在立法會進行首讀及二讀。