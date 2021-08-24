電檢條例｜田啟文嘆見步行步　周冠威憂針對紀錄片　投資者失信心

政府今日（24日）建議修例，明文規定電影檢查員須考慮電影的上映「是否會不利於國家安全」；另會賦權政務司司長，若認為上映影片會不利於國家安全，可指示電影檢查監督禁止電影放映，甚至追溯至已核准上映的舊電影。

雖然政府在記者會多次強調心目中無「既定名單」，但紀錄片導演周冠威認為，今次修例令業界無所適從，在紅線模糊不清下，擔心只會令創作者自我審查，亦令投資者失去信心。香港電影工作者總會發言人田啟文亦承認，業界的確有人顧慮，但他表示，現時仍未案例，故認為先不要「自我放大」，日後要見步行步。



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未明確交代針對「名單」

商務及經濟發展局局長邱騰華今日會見傳媒交代修例內容。在會上，他多次被問到那些電影會被撤銷核准證明書，例如梁天琦記錄片《地厚天高》、反修例紀錄片《理大圍城》、諷刺時弊的喜劇電影《表姐，你好嘢》、《國產凌凌漆》等，不過，邱騰華未有交代清楚，僅稱現時法例尚未生效，「呢一刻唔會心目中有名單。」

至於若劇情涉及刺殺官員、中國陋習，甚至諷刺香港或中央政府會否被禁？邱騰華表示，他們一直專重創作自由，又稱會與業界溝通。

香港電影工作者總會發言人田啟文。（資料圖片）

田啟文：業界憂誤墮法網 冀保持初衷

香港電影工作者總會發言人田啟文承認，業界的確有人顧慮，最擔心在製作過程中誤墮法網，但認為現時未有案例，故先不要「無限放大」，只能見步行步。田啟文又指，據他了解，大家關注會否「踩界」的《表姐，妳好嘢！》，將重製成口述電影，以讓視障人士觀賞，由於須加入旁白式解說，在涉及改動下，需要再交電檢處重審，「如果重審通過咗，即係又無事。」

田啟文又指，電檢處現時有諮詢平台，當業界有疑慮時，可先向他們諮詢意見。他說，在新時代下，大家應該先「做好自己」，「時代係不斷改變，電影人都希望停留係八十、九十年代，但時間會變、人會變。當你回望時，係新年代、新政策之下，（記得）點樣保持初衷，唔好咁易放棄。」

周冠威認為，令創作者自我限制就是政府修例的其中一個目的。（資料圖片／龔嘉盛攝）

周冠威：修例如人治 憂影響投資者

香港紀錄片導演周冠威曾經執導《十年》自焚者、《幻愛》，亦製作了紀錄片《時代革命》（Revolution of Our Times），他擔心修例將令投資者失去信心，日後或越來越困難投資香港電影，「同自掘墳墓一樣。」

今次修例將賦權政務司司長，若認為上映影片會不利於國家安全，可指示電影檢查監督禁止電影放映，周冠威形容如「人治」。他解釋，過去部門檢視電影時，為免個人品味、偏見影響判詞，故不會由一、二人決定，惟今日決定已推翻了過去恆之有效的制度，「依家由一個人（政務司司長）做最終決定權。」

周冠威又指，早在多年前，香港電影圈已出現「自我審查」，講述社會問題的創作者已不多，「係咁嘅情況下，你都仍然要扼殺，令人好膽怯。」他認為，政府修例是希望創作者自我限制。

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質疑針對反修例紀錄片

而政府向立法會提交的文件中亦列明：「自《香港國安法》實施後，部分聲稱為紀錄片或以真實事件為基礎的故事刻劃危害國家安全的行為及活動…」周冠威認為，修例的其中一個目的就是要針對《時代革命》這類的反修例紀錄片。他強調，修例並不能管轄他的腦袋，他仍會寫繼續劇本，即使他沒有機會拍電影，日後仍會在腦袋創作，「佢管轄唔到我嘅自由腦袋。」

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