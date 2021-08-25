新冠疫苗｜周五起即日籌擴至12歲或以上學生　最多可兩人陪同接種

政府今日（25日）公布，由周五（27日）起，24間社區疫苗接種中心將向12歲或以上學生派發「即日籌」，供他們在當天的指定時段接種疫苗。學生可由最多兩名人士陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗；領籌時需出示學生的身份證副本和在學證明文件登記。



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政府發言人稱，現時「即日籌」適用於60歲或以上的人士，安排實施以來運作暢順，決定再推展專上院校和中小學的學生。考慮到部分學生需要老師或家人陪同，每名領取「即日籌」的學生也可由最多兩名人士陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗。

「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。社區疫苗接種中心每日下午1時30分至2時30分關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時30分。

欲領取「即日籌」的人士可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者到社區疫苗接種中心代領，惟需出示學生或長者的香港身份證副本和在學證明文件登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在有關人士接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。

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24間社區疫苗接種中心在8月，每日合共派發約4,600個「即日籌」。位於東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心每日分別派發100個籌，而設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌。位於伊利沙伯體育館、鴨脷洲體育館和香港國際機場的社區疫苗接種中心將派發「即日籌」至8月31日。

政府提醒，接種復必泰疫苗的最低年齡為12歲，而接種科興疫苗的最低年齡是18歲。年齡介乎12歲至17歲的人士必須攜同家長同意書到疫苗接種中心，方可接種疫苗。家長同意書的範本可以從疫苗接種計劃專題網站下載。