新冠疫苗｜直逼400萬人打針　接種率升至59%　17人昨因副作用送院

新冠肺炎疫苗接種計劃開展至今（24日）共180日，今日有5.69萬人打首劑疫苗，當中半數是打首劑，累計接種總數逾398萬人，佔12歳及以上人口59.1%。預約接種人數昨日重返「萬人大關」，今日繼續上升，有11,500人預約。另外，昨日有17人接種後，因常見副作用送院，情況穩定，4人留院觀察。



政府公布，截至今日晚上8時的過去24小時，共有約56,900人接種疫苗，較昨日（23日）少2,800人。接種人士當中，有40,700人是接種復必泰疫苗（BioNTech），而16,300人是接種科興疫苗。

今日有27,200人接第一劑，佔總數 47.8%，餘下則打第二劑。當中20,400人打復必泰、9,400人打科興。

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累計已打78劑 接種率約59%

另外，今日有11,500人預約打針，較昨日多300人，連續兩日由「谷底」回升。

接種計劃開展以來，港府已為參與計劃人士接種共約7,170,800劑疫苗。累計有3,983,100人接種首劑疫苗，佔12歳及以上人口59.1%，當中2,504,700人接種復必泰，以及1,478,500人接種科興；當中3,187,700人已打第二劑。

昨日共有17宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中12人已經出院，4人留院觀察，1人未經診症自行離開醫院。

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