新冠疫苗｜青協調查揭僅四成半學生願打針　即日籌可鼓勵接種

香港青年協會一項調查揭示四成半學生願意接種新冠疫苗，青協業務總監徐小曼今（25日）早在港台節目表示，學生暑假打針動機較低，學校亦沒有舉辦集體接種，開學後或出現改變，譬如學生眼見朋輩打針後安全無事，便能增加信心。對於政府公布將疫苗「即日籌」安排擴展至12歲或以上學生，徐小曼相信對推動疫苗接種有一定幫助，特別是未可安排集體接種的學校，但對於大幅推高接種率幫助未必很大。



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青協於今年7月5日至15日期間，以網上問卷形式，訪問1,097名本港中學生及330名家長，了解學生疫情下校園生活，以及雙方對接種疫苗的取態。

學生怕打針因憂副作用 醫護需加強解說

徐小曼稱，八成家長願意接種疫苗，六成半家長願意讓子女打針，她認為差距原因是政府開放青少年打針只有2個月，家長難免擔心。四成半學生表示願意打針，卻步的原因主要是副作用。她認為，醫護人員對疫苗副作用的解說很重要，仍需加強推廣。

她又說，可打針的學生已達青少年階段，家庭需要磋商傾談，家長普遍尊重子女的接種意願，不會強迫。28%學生表示未決定是否接種，持觀望態度。徐小曼指，學生在暑假的打針動機較低，學校亦沒有舉辦集體接種，開學後或出現改變，譬如學生眼見朋輩打針後安全無事，便能增加信心。她續說，學生冀恢復實體課外活動，需觀望實際情況是否許可。

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