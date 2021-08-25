理大指新一期學生報內容不恰當要求下架　內容有石牆花創辦人訪問

理大學生報編委會昨日（24日）表示，校方要求編委會於昨日下午七點半前，下架網上版及停止在校內派發最新一期的《理大學生報Polylife 50.1》，惟未有提及具體內容。

理大發言人指，涉事刊物內容「不恰當」及「不符事實」，校方已要求學生會停止派發該刊物。



理大學生報編委會昨日（24日）表示，獲理大學生事務處通知，指理大學生紀律委員認為最新一期的《理大學生報Polylife 50.1》內容「不恰當」，要求下架。（資料圖片）

理大學生報編委會昨日（24日）表示，獲理大學生事務處電話通知，指理大學生紀律委員認為，最新一期的《理大學生報Polylife 50.1》內容「不恰當」，要求編委會下架網上版及停止在校內派發該刊物，惟未有提及具體說明。

學生報總編輯指，於傍晚再收到學生事務處以書面通知，要求編委會須於七點半前撤回刊物，目前《理大學生報 Polylife 50.1》網上版已下架。

理大學生報編委會在Facebook指出，校方要求下架最新一期學生報。（理大學生報編委會圖片）

報刊內容牽涉社會及政治議題

被要求下架的《理大學生報Polylife 50.1》於周一（23日）供學生免費取閱，報刊以「革」字為封面，內容分四個範疇，包括校園、社會、生活及文藝。其中社會版刊探討港人移民潮及新聞自由議題，亦有專訪石牆花」創辦人，校園版刊中亦提及高中通識科改革。

編委會就刊物的簡介指，「走到漆黑無光嘅死胡同，我們仲可以做啲咩？......既然見步行步好過咩都唔做，喺革命嘅時代，不如捉緊所見之事，擿埴索塗。」

理大稱涉事刊物內容「不恰當」及「不符事實」

理大回應查詢時指，由於理大最新一期學生報（50.1期），涉及不恰當及不符事實的內容，校方已要求學生會停止派發該刊物。該校又重申，學生事務處不時與學生會保持溝通，就學生會事務提供指引，希望學生會為其會員帶來積極正向的影響。

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