理大校方停代學生會收會費　會方：與幹事被捕聲明字眼偏激有關

繼城大、港大及中大宣布停止代收學生會會費，理大學生會今日( 13日）表示，上周五（9日）亦收到學生事務處通知，決定新學年起不再為學生會代收會費。理大學生會稱，校方曾口頭表明，停收會費的原因是學生會就「賢學思政」發言人兼學生會外務秘書黃沅琳於6月被捕一事，所發表的聲明被投訴指用字「過份偏激」。



學生會指現有大約6,000名會員，涉及會費120萬元，另外正值開學前夕，校方突如其來的決定令學生會受到極大影響，學生會外務副會長張心怡說有關決定是「另一種不承認學生會」。



理大回覆稱，理大學生會是本地獨立註冊團體，故宜由學生會自行處理其財政事務，包括收取會費。



理大學生會指上周五收到校方電郵，指不再代收學生會會費。（資料圖片)

外務副會長：另一種不承認學生會

理大學生會外務副會長張心怡指，校方兩周前已經與學生會會長胡偉權開過會，口頭通知新學年不會幫學生會代收會費，原因是早前學生會就「賢學思政」發言人兼學生會外務秘書黃沅琳於6月被捕一事，所發表的聲明被投訴指用字「過份偏激」，引發他人舉報，直至上周五校方向學生會正式發出電郵，宣布不再代收學生會會費決定。

張心怡表示，正值暑假，學生會已經在準備活動，希望有關決定令學生會往後行政程序更繁複，形容是「另一種不承認學生會」。張續指，過往學校代學生會收的會費涉約120萬元，一旦校方不再代收，將令會員人數及收入大大減少，學生會成員正在考慮下一步應該如何做。他指校方不幫學生會代收會費，是有意打壓，相信目前只是開始，打壓會陸續有來。

理大：學生會是獨立註冊團體

記者向理工大學查詢，校方回應指，學生會是本地獨立註冊團體，故宜由學生會自行處理其財政事務，包括收取會費。

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港大、城大、中大停代學生會收會費

《港區國安法》去年7月實施後，教育局局長楊潤雄同年12月接受《亞洲週刊》時已表示，與各大學溝通談及學生會性質，討論如何令學生會多做服務學生的本職工作，又認為大學借出場地「寬鬆」，應附設更嚴謹的條文。

此後，多間大學也陸續與學生會「割席」。今年2月底時，中大學生會內閣「朔夜」當選後，校方發聲明指內閣因未澄清涉違法及失實的參選宣言及受訪言論，決定暫停代收會費、要求學生會註冊為獨立社團、暫停內閣成員校內不同委員會職務。

科大學生會於去年5月在校內因舉辦「周同學逝世半年追悼會」及重漆校園地面「希望在於人民」標語等，各成員今年1月遭校方不同程度處分，包括不准使用學校設施半年、會長及內務副會長更被勒令休學一個學期。

城大校方去年6月以學生會「財務管理持續欠佳」為由，不再為學生會代收會費。香港大學學生會評議會早前通過議案悼念刺殺警案疑兇梁健輝，及後撤回議案，學生會幹事會全體請辭，然而校方今日（13日）表示，不再承認香港大學學生會作為獨立註冊社團現有在校內的角色。