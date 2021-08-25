太古150年歷史展覽　經典可口可樂商品、過百年歷史舊年曆有得睇

太古集團在港成立超過150周年，周五（ 27日）起，於香港海事博物館舉行為期約一個半月，名為「信望香港，信望未來」展覽。今次展覽共設六個主題區，介紹太古在港發展的歷史故事。

展覽將展出具歷史價值的展品和圖片，市民可免費入場，盡覽包括有過百年歷史的太古舊年曆，過去鮮有展出的航海解碼書，以至多款經典可口可樂商品。



六展區細看150年太古發展史

太古集團自1870年開設首個辦事處，至今在港營商已超過150年。太古將於8月27日至10月12日，於香港海事博物館舉行「信望香港，信望未來」展覽，介紹太古與香港的成長和發展故事。展覽籌備工作歷時兩年，市民可免費入場。

展覽設六個主題展區，分別為「創業早期」、「從煉糖到汽水」、「航運演化」、「營造社區」、「建立航空樞紐」及「發展潛能」，向市民介紹太古集團的發展歷史。

展出封存40年太古方糖與80年代「銀河搖搖」

展覽展出多件具歷史價值的展品，如「創業早期」展區就展出1925年的航運代碼書，它原放置於太古歷史資料檔案室，受嚴格的光線和溫度控制，展覽期間會有工作人員定期翻動真本，避免受損壞。

「從煉糖至汽水」展區中，亦展出1915年保留至今，有上百年歷史的太古年曆真跡，以及從80年代保存至今的太古方糖。太古亦與可口可樂收藏家協會合作，展出各款經典可口可樂產品，包括1979年的經典「銀河搖搖」和1992年奧運紀念版搖搖。展品櫃左邊有個巨型可樂汽水機，供可口可樂粉絲「打卡」。

展區設投影互動遊戲 模擬穿上空姐空少制服

除歷史展品，展覽設多個電子互動遊戲，如於「發揮潛能」展區有投影互動遊戲，可展現參加者穿着空中服務員的制服畫面；另有一個環迴展現室，配合270度的環迴螢幕，播放3分鐘的濃縮短片，簡介太古的歷史故事。