東京奧運｜泳將何詩蓓太古廣場露面感謝港人支持　市民攜橫額撐場

在東京奧運勇奪兩面銀牌的港隊泳手何詩蓓，近期人氣急升。何今日（20日）於太古廣場出席見面會，有市民帶同自製大型橫額到場支持。

何詩蓓在分享時表示，在奧運200米自由泳賽事的經歷非常難忘，「始終係個人項目，過去花好多時間同努力」，取得佳績後都十分興奮。

她又透露，下周將會到意大利出席游泳職業聯賽，希望市民可繼續為香港運動員打氣。



何詩蓓亦為參加活動來自不同團體、熱愛游泳的小朋友簽名及拍照留念。（梁鵬威攝）

港隊在東京奧運勇奪一金兩銀三銅，創下歷史佳績。勇奪兩面游泳銀牌的泳手何詩蓓今日（20日）於太古廣場出席見面會。活動開始前，已有大批市民在場等候，情況有如「追星」，更有市民帶同自製大型橫額到場支持。何詩蓓在見面會上，為來自不同團體、熱愛游泳的小朋友簽名及拍照留念，更與特意到場的市民自拍合照。

難忘決賽心情 形容過去花好多時間同努力

她在分享時表示，因為疫情，備賽期間都擔心奧運賽事無法順利舉行，今次能夠順利到東京比賽覺得很開心。她又指，200米自由泳賽事非常難忘，「始終係個人項目，過去花好多時間同努力」，取得佳績後都十分興奮。

不過由於200米決賽後，緊接100米自由泳初賽，她續指，「拎咗銀牌好開心、興奮，好想好好享受過程，但因為晏晝有100米初賽，要好好控制心情。」

何詩蓓與市民自拍留念。（梁鵬威攝）

全靠心態保持輕鬆才能發揮好水準

被問到兩次參與奧運的經驗，何詩蓓指，2016年參賽時年僅18歲，「好怯場，比較緊張」，但今次比賽「成個人成熟咗好多，多咗比賽經驗冇咁緊張」，又相信全靠心態保持輕鬆，才能夠發揮好水準。

她續稱，雖然為專心備戰，決定比賽期間不用社交媒體，但亦收到不少家人、朋友和市民的支持，「雖然比賽冇觀眾，但收到咁多人信息鼓勵，對運動員有好大推動力。」她又感謝市民對其他香港運動員的支持。

有市民帶同自製橫額到場支持。（梁鵬威攝）

自大學畢業立志成全職運動員

獎牌背後，何詩蓓亦流過不少汗水。她笑言，初時學習游泳只是應父母要求，又視游泳為求生技能，「到泳班唔算好鍾意游水，覺得好悶游來游去」，加上游泳時不能夠與朋友聊天。但慢慢在習泳過程中認識到朋友、學習不同的游泳技術後，「思考點游快啲，比賽慢慢見有成績，對游水多咗熱誠。」雖然過程艱辛，但她表示，每次想放棄時「都會諗返啲目標」，大學畢業後更立志成為全職運動員。

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取得佳績最感謝父母

取得佳績，何詩蓓最感激家人的支持，「父母喺游水中唔會比壓力，每次比賽都會盡量睇，比好大支持同鼓勵」。何詩蓓的啟蒙教練Michael Fasching今日亦有到場，他指，初次接觸何詩蓓為2010年，當時何已是專業泳手。奧運期間，他亦有與家人留意賽事，見到何詩蓓奪得銀牌非常興奮，更以短訊向她表達祝賀。

雖然奧運賽事已完滿結束，但何詩蓓透露，下周便要到意大利出席游泳職業聯賽，又希望市民可繼續為香港運動員打氣。