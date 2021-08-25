鰂魚涌船塢里工廈錄1.5億成交　料屬太古地產收購行動

太古地產（1972）繼續部署擴充其鰂魚涌商業王國。該發展商正在進行收購行動的區內船塢里10號至12號長華工業大廈，新增再錄得2宗成交，涉資逾1.505億元，預計屬收購行動。

據土地註冊處資料，上述長華工業大廈10樓A及B室，兩個單位於7月27日同樣以7,525.8萬元沽出，新買家均為柏海投資有限公司（PARKSEA INVESTMENTS LIMITED）。該新買家公司並非本地註冊公司。

鰂魚涌船塢里10號至12號長華工業大廈，正由太古地產進行收購。（網上圖片）

翻查資料，上述船塢里10至12號長華工業大廈，早前已獲太古地產申請強拍，是次2宗工廈成交個案，預計亦為太古地產的收購行動。該幢工廈位於船塢里及太古城道中間位置，鄰近藍籌屋苑太古城、太古旗下港島東中心，正望太古公園露天廣場。

原業主41年前317萬買入 升值46倍

該兩個工廈單位，原業主均為GAMEX INDUSTRIAL COMPANY LIMITED，早於1980年以317萬元購入，是次易手即持貨41年，帳面升值逾46倍。